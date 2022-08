Leo DiCaprio no sale con mujeres arriba de los 25 años: La lista que prueba la teoría

Leonado DiCaprio terminó su noviazgo con Camila Morrone, luego de cuatro años de relación. El rompimiento no pasó desapercibido, no sólo porque todo tema relacionado al actor es noticia, sino porque la ruptura tuvo lugar dos meses más tarde de que la actriz y modelo cumpliera 25 años, reafirmando las sospechas de que Leo no sale con personas que superen ese rango de edad. Este es su historial de citas.



Camila Morrone. Foto: Instagram

La historia de amor entre los actores comenzó en 2018, cuando fueron vistos en una fiesta de Noche Buena en Aspen, Estados Unidos, acompañados de Tobey Maguire, el entrañable amigo de infancia de Leo. Pero no fue hasta dos años más tarde, cuando Dicaprio y Morrone hicieron una aparición pública durante la alfombra roja de los Premios Oscar, en el que el actor había sido nominado en la categoría de Mejor actor, por su papel en “Había una vez en Hollywood”.

Así transcurrió su relación, por más de cuatro años, sin escándalos alrededor, hasta que hace dos meses, cuando la actriz de origen argentino cumplió sus 25 años y las redes sociales no dudaron en bromear con la idea de que pronto se acabaría el noviazgo, ya que Leonado Dicaprio no ha salido con una mujer con más edad, al menos no de forma pública.

Aunque en el pasado, la edad no fue un impedimento para que Leo (de 47 años) y Camila (de 25 años) vivieran su amor, la también modelo confió a “Los Ángeles Times” que era abrumador que las personas sigan hablando de las relaciones de otras y otros por la diferencia de edad.

“Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad. Simplemente creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”, expresó.

Sin embargo, dos meses después de que Morrone cumpliera el cuarto de siglo, la pareja hizo oficial su rompimiento, lo que acrecentó la teoría de que el ganador del Oscar, por su interpretación en “Revenant”, prefiere salir con personas menores de 25 años, pues no es la primera vez que se relaciona con una mujer mucho más joven que él. Aunque también ha habido algunas excepciones.

Antes de entablar su noviazgo con Camila, Leo estuvo involucrado en una relación con Nina Agdal; la pareja estuvo unida durante el 2016, época en la que la modelo tenía 24 años.



Nina Agdal. Foto: Instagram

Otra de las famosas con la que ha sido relacionado es con Rihanna, con quien fue visto en diferentes ocasiones, después de que el actor terminara su relación con la actriz Kelly Rohrbach, quienes tenían 27 y 25 años, respectivamente.



Kelly Rohrbach. Foto: Instagram

En 2013, Leo fue novio de la modelo de Victoria´s Secret, Toni Garrn, la cual se prolongó por año y medio, pero la relación llegó a su fin en la época en que la también actriz alemana tenía 22 años.



Toni Garrn. Foto: Instagram

También sostuvo una relación con Kat Torres, Miranda Kerr, y Erin Heatherton por un corto periodo; cada una de ellas tenía 21, 29 y 23 años.

Además, también se relacionó con famosas como Blake Lively, cuando ella tenía 24 años, con la modelo Anne Vyalitsyna (23 años), Bar Refaeli (24 años), y con Gisele Bündchen, con quien sostuvo un noviazgo de seis años, pero terminaron cuando la modelo brasileña cumplió los 25 años.



Blake Lively. Foto: Instagram



Gisele Bündchen. Foto: Instagram

El supuesto romance que compartió con Demi Moore, en 1997, sería la excepción a la regla, pues en ese tiempo, la actriz tenía 35 años y el actor 23.



Demi Moore. Foto: Instagram

