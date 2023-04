Leo DiCaprio, Ashton Kutcher y otras celebridades con la peor higiene de Hollywood

Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher y Mila Kunis figuran en la lista de famosos que son conocidos por su falta de higiene. El círculo cercano asegura que no se duchan y algunas personas han afirmado que no se lavan los dientes. El secreto a voces fue confirmado por los protagonistas de estos rumores: Ashton Kutcher y Mila Kunis confesaron que no les gusta bañarse. Mira la lista completa de celebridades que no tiene hábitos de aseo personal.

Mila Kunis

Mila Kunis, la esposa de Ashton Kutcher dijo en una entrevista que no baña a sus hijos y además confesó que solamente se baña con agua limpia y que usa jabón en las zonas delicadas. Se justificó diciendo que de niña en su casa no tenían agua caliente por lo tanto no se aseaba mucho. Pero aseguró que se lava la cara dos veces al día.

Mila Kunis conocida por no bañar a sus hijos (Fuente. Instagram @mila_kunis____)

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher dijo que solo se lava a diario las axilas y la entrepierna. Además, reafirmó las palabras de su pareja Mila Kunis diciendo que solo limpia a los niños cuando los ve sucios.

Ashton Kutcher un actor que se suma a lista de los menos aseados (Fuente. Instagram @ashton.kutcher.fans)

Kristen Bell

Kristen Bell defendió la postura de Mila Kunis y Ashton Kutcher con respecto a la higiene personal. La protagonista de Veronica Mars aseguró que ella espera tener “mal olor” para bañarse.

Kristen Bell es una famosa que no tiene buenos hábitos de higiene (Fuente Instagram @kristenanniebell)

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal dijo que “no es necesario bañarse” y que es un hábito muy saludable para mantener la piel. Además, indicó: “Nos lavamos a nosotros mismos de manera natural”. El actor que le dio vida al príncipe de Persia se ha declarado fóbico a los productos con muchos químicos.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio fue señalado por su expareja Erin Heatherton como una de las personas más descuidadas en cuanto a higiene. "Sólo se ducha dos veces por semana para no gastar agua y considera que los desodorantes son antinaturales", dijo la mujer.

Leonardo DiCaprio entre los actores que menos se bañan (Fuente Instragram @leodicaprio.oficial)

Brad Pitt

Brad Pitt también está en la lista de famosos que no se bañan. Sus conocidos aseguran que se cambia de ropa -la usada por una limpia- pero que no pasa por la ducha. Esta situación no ha sido confirmada por él pero sí dijo una vez que usaba toallas húmedas para limpiarse las axilas.

Brad Pitt también está en la lista de estrellas que no se bañan (Fuente Instagram @bradpit_loveworld)

Johnny Depp

Johnny Depp fue señalado por su mala higiene por personas que trabajaban con él. El círculo laboral aseguró que usa la misma ropa por varios días y que no se ducha todos los días. También indicaron que no se lava los dientes.

Johnny Depp no se higieniza con regularidad (Fuente Instagram @johnny.deep.fan)

Robert Pattinson

Robert Pattinson recibió fuertes acusaciones de una persona cercana: “Apesta. Es muy desagradable. No se ducha y vuelve a todo el mundo loco en el set de rodaje". Y él mismo ha reconocido que muchas veces no soporta sus propios olores corporales.

Robert Pattinson ha recibido quejas por su poco aseo (Fuente Instagram @robertpattinsonofficial)

Julia Roberts

Julia Roberts aseguró que no usa desodorante para cuidar el medio ambiente. Para compensar esta situación dice que mantiene su limpieza con agua y jabón.

Julia Roberts no usa desodorante (Fuente Instagram @juliaroberts.forever)

Phil Collins

Phil Collins fue acusado por su exesposa de ser una persona poco higiénica. “Llegó a estar casi todo el año 2019 sin ducharse ni lavarse los dientes. El hedor de Phil se volvió tan penetrante que se convirtió en un ermitaño, negándose a interactuar personalmente con cualquier persona”, dijo Orianne Cevey.