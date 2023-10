Leiva se considera mexicano y feminista

Cuando el cantante español Leiva decidió en 2012 dejar Pereza, el grupo que lo vio nacer como artista en el barrio Alameda de Osuna, en Madrid, fue para él como saltar al vacío, ya que comenzaría un nuevo camino, pero ahora en solitario. y a 11 años de esa decisión, con cinco discos en su haber, puede decir que no se equivocó.

“He ido forjando una carrera que hoy tiene unos cimientos sólidos y he podido celebrar haciendo un disco (Cuando te muerdes el labio) con gente del mundo, pero además que su música esté dentro de la mía, es algo inmejorable”, dijo.

Leiva inició una nueva década en su carrera el año pasado, cuando arrancó su gira Cuando te muerdes el labio, en España, con un show que ya ha visto más de medio millón de espectadores y decidió cerrar este tour en México, porque tanto su vida personal como profesional han estado ligadas con nuestro país al menos los últimos cinco años, según explicó.

“Después de agotar muy rápido el Teatro Metropólitan (el año pasado) parecía que había que dar un paso más grande y pensé que uno de los tres shows de fin de gira fuera en el Auditorio Nacional, el 28 de octubre”.

Su último álbum Cuando te muerdes el labio, que da nombre a esta gira, fue producido en México; él estuvo viviendo un tiempo en el país e incluso hizo grandes amistades, como con la cantante Ximena Sariñana.

“Grabar el disco allí, hacerlo con 14 amigas, una gran parte de ellas mexicanas, girar por ahí, vivir en su territorio; al final me hizo escribir desde ese lugar y así poder conectar con un público que me siente como un artista local y no como extranjero. Mi carrera ha tomado una deriva que tiene que ver con México, si este país no hubiera estado en mi vida mi carrera sería otra”.

Después que cierre su gira en el Auditorio Nacional, Leiva tomará un año de descanso.