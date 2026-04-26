Para Laureano Brizuela llegó el momento de compensar la fidelidad de sus fans tras la pausa de 18 años que hizo en su actividad profesional, tiempo que empleó para revisar el camino recorrido y decidir si tomaba una nueva ruta o redescubría el camino andado.

“Nunca dejé de prestar atención a lo que sucedía en la industria, también me atreví a explorar las redes sociales para seguir en contacto con ellos (sus fans), donde les prometí cosas que ahora cumplo: traerles cosas nuevas, y lo hice, eso es una manera de mantenerse vigente”, dice.

Por eso, ahora que está de vuelta en los escenarios, comparte que intensificará el uso de la tecnología a su favor para estrechar los lazos con aquellas personas que lo descubrieron en su adolescencia y juventud.

“Cuando llegamos a cierta edad nos damos cuenta de que cada vez necesitamos más la cercanía, un abrazo, a los amigos; tenemos que comprometernos más con la unión, con lo que hemos aprendido a lo largo de la vida”, añade el cantautor conocido como El ángel del rock.

Sabe que ocupa un lugar entre las preferencias del público, de padres e hijos que lo han escuchado por años, y a ellos pretende reconquistar.

“Es lo único que nos llevamos, la cercanía. Los médicos salvan vidas, nosotros salvamos espíritus”.

Vuelta al escenario

Brizuela ha preparado varios momentos de acercamiento con su gente, con tres fechas en La Maraka : con una hoy, el 28 de agosto y el 4 de diciembre.

“Ahí hemos encontrado, mis seguidores y yo, el punto de comunión, nos reencontramos y descubren que sigo creciendo a la par de ellos”.

Será un viaje de recuerdos con sus canciones y un par de sorpresas, en un concepto muy popular en la década de los 90: el de la tardeada, comenzando el show a las 18:30 horas.

Brizuela lanzó hace días su sencillo “Enamorándonos”, nueva versión de su éxito de 1989, pero ahora llevada a la balada y que será parte de su próximo disco, Espíritu profundo

“Es parte de un proyecto que grabé con cinco remakes, éxitos de los 80, el primer sencillo fue ‘Solo’; y hay cuatro canciones inéditas”.

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