La segunda temporada de Las azules, serie que ficciona al primer cuerpo policiaco femenino que hubo en la Ciudad de México hace cinco décadas, pondrá a sus protagonistas en aprietos porque ahora enfrentarán a un asesino serial que acaba con guardianes de la ley.

Los personajes interpretados por Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado ya están de lleno desafiando al sistema y descubriendo cosas raras en el mismo.

“Ahora la cosa es que el asesino serial está buscando policías y de ahí viene todo lo demás. Mi personaje (Gabina) termina entendiendo que no huele nada bien”, adelanta Rasgado.

“A las cuatro se les verá cómo están más conscientes de donde están, van aprendiendo a cómo lidiar, a cómo manejar todo”, abunda.

Hoy, en el marco del Guanajuato International Film Festival, se presentarán algunas imágenes de la nueva entrega que llegará a la plataforma Apple TV el mes próximo, compuesta por ocho episodios.

Rasgado (Dra Lucía y ¿Qué le dijiste a Dios?) es la responsable de dar vida a Gabina, una mujer procedente de una familia cuyo padre y hermano son policías, pero ninguno de ellos la quiere en la comandancia.

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La primera entrega acabó con el papá (Mario Zaragoza) con aparente aceptación a su hija, luego de que ella y el resto resuelven un caso.

“Siento que su papá lo hace porque sabe que puede descubrir cosas que él no quiere. Ahora mi personaje está en esa disyuntiva de tener que defender su propio camino en un mundo machista, que está en la familia y en la policía, así que debe ver cómo construir lo suyo”, explica la actriz.

Miguel Rodarte (El tigre de Santa Julia), interpreta al jefe de ellas y Horacio García Rojas (Accidente), da vida al policía, hermano de Gabina.

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Antecedente histórico

El primer cuerpo femenino policiaco en la capital mexicana se creó en 1971 con la idea de limpiar la imagen de la corporación.

Inicialmente a sus elementos se les asignó tareas en el área de atención turística, sin necesariamente intervenir en casos complicados.

Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, hay más de 20 mil mujeres policías en la capital, lo que representa un 27% de la fuerza total existente.

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“Hay personas que desde la primera temporada me han escrito cosas. Una chica que tenía una familia similar a la de Gabina, pero que no terminó haciendo lo que hace el personaje, y otro del norte del país, un chico gay policía, que dijo que se había visto representado por el personaje, y con esos mensajes sé que ya ha valido todo la pena”, subraya Rasgado.

Las azules, creación de Lemon Films y de Fernando Rovzar, quienes también han estado detrás de las series Monarca y Sr. Ávila, se estrena el 12 de agosto por Apple TV.

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