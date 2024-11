Bárbara de Regil disfruta que el público se ría con las situciones que enfrenta Lola, su personaje en la serie Lalola, pero lo que la tiene más satisfecha es que el personaje de Alexa, su mejor amiga en la trama genere reflexión, aunque ese no sea el objetivo del seriado.

“Ella trae mensaje, Alexa sufre abuso porque está con un hombre que la minimiza y que no la toma en cuenta; ya en la primera temporada dejó ver hacia dónde iba, pero aun tendrá muchas lecciones que aprender”, expresó Bárbara.

La actriz explicó que en esta nueva entrega el personaje de Lalo sigue atorado en el cuerpo de una mujer, Lola, porque aún no comprende que las mujeres no son objetos que se usan y desechan, pero sobre todo porque aún no descubre a qué se refieren ellas cuando hablan de sentir amor sincero.

“Lalo debe entender que hay que darles su lugar y no jugar con ellas, como lo hacía en la primera entrega, que jugaba con Romina, su exnovia, y no le importaban sus sentimientos”, abundó la actriz.

Alex de la Madrid, su coprotagonista, quiso subrayar que no considera que Lalola tenga un objetivo aleccionador, pero sí cree que la gente puede sentir cierta empatía por lo que los personajes experimentan cuando pasan por situaciones como la búsqueda del amor, la pérdida, o el engaño.

“En general están los mensajes, a veces en el guión; digo: esta es la forma de comportarse de una persona que vive de manera natural el machismo o el patriarcado; pero que nosotros lo evidenciemos a lo mejor es parte del mensaje inconciente que estamos mandando”, añadió De la Madrid.

Lalola cuenta la historia de Lalo (Diego Amozurrutia), un mujeriego que sufre la venganza de su exnovia Romina (Adriana Montes de Oca) quien con ayuda de una bruja logra que Lalo se convierta en Lola (Bárbara de Regil), y ahora, después de pasar por las peripecias que sufre una mujer, tendrá que encontrar un amor sincero, si es que quiere volver a ser él, pero no sabe si con su amigo Gastón (Alex de la Madrid) o en una app de citas eso pueda suceder.

Alex de la Madrid se dijo satisfecho de haber hecho una comedia ligera, porque esta segunda temporada, que se estrenará el 8 de noviembre por ViX, quedó mucho mejor que la primera.