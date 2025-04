¿Qué pasa cuando dos divas del pop coinciden en una ciudad tan caótica como la CDMX? Exacto: la guerra del pop inició en las calles y en las redes. Lady Gaga y Katy Perry no solo arrancaron sus giras mundiales este fin de semana en la capital mexicana, también —dicen— se hospedaron en el mismo hotel, desatando la imaginación del internet. Desde supuestos encuentros en el Metro Pantitlán (que en realidad eran imágenes de un encuentro de ella en el Metro de París hace 16 años) hasta desayunos en fondas de barrio, los usuarios no tardaron en bromear sobre cómo ambas estrellas convirtieron a la CDMX lo que llamaron la “capital gay del mundo”. Más allá del humor, lo cierto es que 2025 pinta muy bien: las grandes giras internacionales siguen apostando fuerte por el país y la rivalidad de ambas es un buen aderezo para sus millones de fans.

Michael B. Jordan hace milagro: su cinta se vuelve fenómeno…

En Hollywood ya frotan las manos: "Los pecadores", el nuevo thriller protagonizado por Michael B. Jordan, se convirtió en una sorpresa taquillera del año. Con apenas una semana en cartelera ya rebasó los 71.3 millones de dólares y tiene 98% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes. Lo curioso no es solo el éxito, sino el ingrediente secreto: el villano Remmick, interpretado por Jack O'Connell, fue inspirado —ni más ni menos— en el Lobo de "El Gato con Botas: El Último Deseo". Dicen que Michael y el director Ryan Coogler no esperaban que el proyecto explotara así de rápido, pero ahora ya piensan en una franquicia. Y ya se sabe: en Hollywood, si algo genera billetes… habrá secuela. Esperemos que no echen a la basura todo con una secuela forzada.

"Sinners", la nueva cinta de Ryan Coogler. protagonizada por Michael B. Jordan. Foto: IMDb

¿Julieta Venegas o su gemela? La cantante logra pasar desapercibida en CDMX

Julieta Venegas aplicó una jugada maestra para despistar a fans y prensa: apareció junto a su hermana gemela, Yvonne, vestidas casi igual.El viernes pasado, en el showcase de Vivir Quintana en el Museo Memoria y Tolerancia, más de uno dudaba si era la intérprete de “Limón y sal” o su “clon”. Gracias a la confusión, pudo disfrutar tranquila del evento… hasta que inevitablemente fue abordada por reporteros. Julieta reveló que ya prepara nuevas canciones y planea instalarse unos meses en México a partir de agosto: “Extraño mi tierra y a mi familia”, confesó mientras Yvonne, entre risas, la esperaba paciente.

Julieta e Yvonne Venegas. Foto: Instagram oficial.