Ángel del Villar, declarado culpable por vínculos con el narcotráfico, fue novio de Chiquis Rivera hace años, situación que nunca fue del agrado de Jenni, su madre, quien protagonizó un pleito con el productor en plena entrega de premios.

Hace 13 años, Chiquis sostuvo una relación con el productor y exdirector de DEL Récords.

Ese noviazgo nunca contó con la aprobación de Jenni Rivera, aunque, en su momento, Ángel afirmó que "la Diva de la banda" sí le había dado permiso de salir con Chiquis.

Además, confió que cuando se fijó en la joven, no sabía que Jenni era su mamá:

"No sabía que era la hija de Jenny, obvio me gustó, hubo una atracción y así comenzó, yo con ella (con Jenny) me senté dos horas, una vez, me dijo lo que me tenía que decir y yo le dije lo que tenía que decir y, de ahí, todo quedó muy claro, quedó todo en paz, hasta el incidente de los premios", contó hace alrededor de seis años para "El gordo y la flaca".

Del Villar se refería al pleito que sostuvieron en 2012, durante la entrega de los Premios de la Radio, en el que Rivera reaccionó muy molesta, luego de que él se refiriera a ella con los términos peyorativos de "puerca", "cerda" y "gorda".

Fue así que, antes de subir a su automóvil la intérprete de "Mariposa de barrio" lo confrontó, diciéndole que, si tenía algo que decirle, mejor la llamara por teléfono y no la atacara frente sus fans y las personas presentes en la premiación.

"Do you wanna talk?, call me, cuando pase, no dijiste mierd* de mí, porque si tienes huev*s, you say in my fucking face, ¿dónde están los huev*s?", expresó.

En ese momento, Chiquis recurrió a su cuenta de X, antes de Twitter, para contar que su madre llevaba un mes sin hablarle.

Hace seis años, en el podcast "DEL Digital TV", la expareja se reunió para conversar, contaron que terminaron su relación debido a que él no quería que ella trabajara ni dedicara a la música, sino que estuviera siempre en casa, tomando el papel de "ama de casa", situación que no le gustó a Chiquis.

