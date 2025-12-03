Jesusa Ochoa, hija del actor Jesús Ochoa, no conocía el fraude del Melate de 2012. Era una adolescente cuando ocurrió y la lotería, admite, no le importaba.

El caso le cayó encima a la joven hasta que leyó los guiones de Me late que sí, la serie ya disponible en Netflix e inspirada en el atraco real a la Lotería Nacional.

“Era yo una escuincla y la lotería no me importaba… pero ya grabando entendí lo grande que fue este caso”, dice la actriz de 19 años en entrevista.

Ese punto de partida marcó su acercamiento al proyecto y al personaje que interpreta: Karen, la hija del protagonista (Alberto Guerra), una adolescente que sueña con convertirse en la primera mujer mexicana en la Fórmula 1.

La serie retrata cómo ese sueño, aparentemente inocente, se convierte en la chispa que empuja a su padre a intentar “cambiar su suerte” a cualquier precio.

“Me hubiera encantado que mi personaje en la vida real sí hubiera sido la primera conductora de Fórmula 1”, admite la actriz.

Para prepararse, Jesusa se sumergió en un universo que hasta entonces no conocía: carreras, pilotos, documentales, historia del automovilismo.

Lo que descubrió la dejó helada, ya que las mujeres siguen enfrentándose a la falta de apoyo y a un ecosistema que no está diseñado para que ellas ocupen el volante.

“Es fuerte ver cómo de 2012 a 2024 no han cambiado tanto las cosas para las mujeres en las carreras… por más que sean espectaculares, es dificilísimo conseguir patrocinadores”, lamenta.

El escándalo

En 2012, durante un sorteo de Melate transmitido en tv nacional el 22 de enero de 2012, fue manipulado. ¿Los responsables? Un grupo de empleados que ya sabían los números ganadores.

La serie muestra cómo lo que empieza como una rebelión silenciosa, termina en uno de los fraudes más sonados.

“Aquí no son profesionales del crimen; por eso empatizas tanto con ellos”, destaca Jesusa.

“Y es que a veces, las decisiones de nuestros padres definen nuestra vida, y no porque lo queramos, sino porque cargamos con su historia”, añade.

Más allá de visibilizar cómo funcionan estos sistemas que fallan, para la actriz lo divertido es preguntarse: ‘¿Tú qué harías con 160 millones?’”, reflexiona.