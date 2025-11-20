Hecha prácticamente con luz natural, lo que significaba que para secuencias de dos minutos el rodaje tardara hasta cinco días, fue parte del proceso de La sombra del Catire, cinta que llega este fin de semana a salas.

La cinta es la nueva propuesta de Jorge Hernández Aldana, que toma como personaje central a un viejo bandolero que, en el ocaso de su vida, decide buscar la paz, en una tierra bajo el control de militares corruptos.

El problema es mayor cuando enfrenta a sus propios hijos, a los que abandonó años atrás.

La sombra del Catire apostó por un esquema de producción en el que no sólo envió a su protagonista (Francisco Dennis) al desierto previo al rodaje, sino a retratar el entorno sin ayuda de iluminación artificial.

“En Varsovia (festival en el que presentó) dijeron que no sabían que seguían haciéndose películas así, en un momento en el que hay otras formas”, comenta Hernández Aldana.

“Es una película con el mínimo de recursos, en el que las locaciones estaban en un radio de 500 metros; a Francisco lo mandamos a hacer trabajo real con jornaleros, a tomar aguardiente, para que se transformara literal y físicamente. Y está hecha prácticamente con luz natural, entonces los atardeceres son atardeceres reales”, detalla.

La historia, considera el realizador, gira sobre un hombre que enfrenta todos los males posibles por la defensa de la tierra y un pasado que lo alcanza.

“Es ver a los hijos preguntándole cosas que no se atreve a responder, le falta valor para enfrentar a esos espectros del pasado. Fue hacer una cartografía de ciertas relaciones, en un neo western”, indica el realizador.

Actúan en la cinta Tatiana Mabo, Giovanny García, Vicente Peña y Jorge Dakar.

“El minimalismo fue algo que siempre se buscó. Como actor se tiende a hacer más de lo necesario, pensando que si no lo hacemos, no nos van a ver o que no nos comunicamos, aquí era tener una contención constante”, recuerda Dennis.