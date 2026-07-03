Cuando los almacenes Sares bajaban las cortinas, a inicios de los 90, Lupita López se quedaba adentro. Dormía entre aparadores, estudiaba Derecho y anotaba en una libreta cada cosa que tomaba, segura de que algún día podría pagarla.

La pícara soñadora, protagonizada por Mariana Levy y Eduardo Palomo, fascinó a una generación sin tablets ni plataformas disponibles a cualquier hora, cuando la imaginación bastaba para convertir una tienda departamental en el escenario de cualquier aventura.

La telenovela vuelve 35 años después, el 24 de agosto por Canal 5, con Abril Di Yorio y Darío Duque al frente. Su reto será llevar esa fantasía a jóvenes rodeados de pantallas y estímulos constantes.

Eduardo Palomo y Mariana Levy encabezaron la versión original (1991). Foto: Televisa/ EL UNIVERSAL

“Actualmente estamos hiperconectados, hay una sobreestimulación y acceso a cualquier tipo de información. Lupita López es un personaje que imagina, que sueña, que viene de cero y se va armando con sus propias herramientas. Su historia invita a volver a la imaginación y a la creatividad”, destaca Abril.

La argentina, de 26 años, encarna al personaje que Mariana interpretó a los 25. Para construir su versión, retomó algunos elementos de la original y los acercó a la vida actual.

“Lo que hizo Mariana fue un trabajo increíble. Por eso lo encaro con respeto, tomando algunas cosas de la original y poniendo un poco de lo que hoy se vive”, dice.

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A su lado estará el cubano-estadounidense Darío Duque como Carlos Pérez, el supuesto empleado del que Lupita se enamora sin saber que en realidad es el heredero de los almacenes, Alfredo Rochild.

El personaje fue interpretado en 1991 por Eduardo Palomo, entonces de 29 años. Duque prefirió concentrarse en el guion para no imitarlo.

“Admiro mucho a Eduardo. Fue un gran contador de historias. Es imposible compararme con él, pero espero llegar a su nivel”, admite el actor de 100 días para enamorarnos.

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Sueño propio

Con sus uniformes amarillo y azul, Abril y Darío parecen personajes de un k-drama. Ellos también viven su propio sueño al encabezar esta historia.

“He escuchado que un proyecto te puede cambiar la vida. Qué bonito sería que sucediera con éste. Sería una bendición para mí y para mi familia, porque estar lejos de casa por cumplir un sueño es complicado”, dice Darío.

Abril comenzó su carrera en Argentina y después se mudó a México, donde trabajó en proyectos como Vecinos y Casi familia.

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“Estoy muy feliz y agradecida con este país. Cuando me dijeron que me había quedado con el personaje, mi familia acababa de regresar a Argentina y yo estaba triste porque otra vez me había quedado sola. Entonces dije: ‘Por esto estoy acá, por esto vale todo la pena”.

La historia, original de Abel Santa Cruz, se popularizó en México en 1991. Después, Levy protagonizó La última esperanza y Palomo alcanzó uno de sus mayores éxitos con Corazón salvaje.

Tanto Abril como Darío confían en que la complicidad de las grabaciones permitirá que ese mundo mágico vuelva a sentirse posible.

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