La película de terror que impresionó a Stephen King confirmó una secuela

El cine de terror es uno de los géneros más buscados en las diversas plataformas de contenido audiovisual. En la actualidad se están produciendo diversas películas que generan todo tipo de reacciones.

Una de ellas se trata de la cinta "Terrifier", una producción de estilo gore cuyo protagonista e sun payaso asesino conocido con el nombre de Art.

La película fue escrita y dirigida por Damien Leone, y contó con un presupuesto de $250 mil dólares. En el momento de su estreno, llegó a recaudar más de $15 millones en el mundo entero. Pero además de ser un éxito de taquilla, también fue ampliamente aclamada por la crítica, ya que la segunda entrega cuenta con un 80% de aceptación por parte de los críticos especializados y otro tanto por parte de la audiencia de todo el mundo.

¿Cuándo se estrenará la secuela de "Terrifier"?

Los productores de "Terrifier" anunciaron que lanzarán una tercera película que se estima llegará en 2024 y promete explotar más este mundo terrorífico.

"Terrifier 3" será otra adición que empujará los límites del género de terror, continuando con las hazañas intransigentes y sin restricciones que los fanáticos de la franquicia esperan y celebran. Si pensabas que el reinado de terror de Art the Clown en la parte 2 era extremo, todavía no has visto nada”, aseguró Leone a través de un comunicado.

Hay que decir que este rodaje está previsto para el mes de noviembre y diciembre de este año. Tras la performance de la segunda entrega en la taquilla, se espera que "Terrifier 3" tenga un presupuesto mucho más elevado que las anteriores.

Recordemos que "Terrifier" nació en 2016 y fue escrita, producida y dirigida por Damien Leone. La primera entrega sigue al payaso psicópata asesino Art que se dedica a perseguir a tres jóvenes mujeres en la noche de Halloween, sin tener piedad a quienes se crucen en su camino.

La segunda de estas películas observar a Art resucitando un año después durante la noche de Halloween. El temible ser vuelve al condado de Miles para perseguir a unos adolescentes que tienen en su posesión un libro que contiene todos los secretos sobre este payaso.

Si estás interesado en ver estas películas, debes saber que esta saga "Terrifier" se encuentra disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.