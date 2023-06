La particular exigencia de Jennifer Aniston a la hora de volar en avión

Jennifer Aniston es una de las actrices más famosas de Hollywood y ha hecho una carrera muy exitosa desde su papel en Friends. Su fama y fortuna le permiten llevar una vida llena de lujos además de ser considerada una de las mujeres más bellas porque a su edad luce espléndida.

Es habitual ver en su cuenta de Instagram parte de su vida, su exigente rutina de ejercicios para mantenerse en forma y también desarrolla una faceta de empresaria llevando adelante una línea de productos para el cuidado personal. Aunque, no tuvo ningún pudor en mostrar sus canas ante sus millones de seguidores.

Jennifer Aniston revela cuál el hábito que deteste de su entorno a los 54 años. Fuente: Instagram @mrchrismcmillan

Cualquiera podría decir que lo tiene todo, pero en la vida de Jennifer Aniston hay algo que el dinero no puede comprar y que tiene pánico a los aviones. Hay que decir que esto bastante más habitual de que lo se cree, pero en su caso, que muchas veces debe trasladarse por trabajo, hace todo lo posible para evitar viajar por aire.

Incluso, Jennifer Aniston no tiene problemas en hacer de sus viajes un recorrido que tarde más horas si esto implica no tener que subirse a un avión. Aunque hay distancias que son muy difíciles de sortear si no se hacen en avión, y cuando llega ese momento, despliega toda una logística para tratar de no padecer el viaje.

Foto: Instagram @jenniferaniston

De acuerdo a lo que se sabe, Jenifer Aniston le pide a la productora que viaje junto a ella un equipo médico completo para que la acompañe en la travesía por si sucede algo. El curioso pánico de la actriz no puede evitarlo y sufre cada vez que tiene que viajar en avión, no se sabe si consume algún tipo de medicación para evitar el mal trance, pero ya tiene todo planeado cuando debe hacerlo y llegar a destino.