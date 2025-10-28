Más Información

El arqueólogo

Evocarán la vida y obra de Luis González y González, creador de la microhistoria

Mujeres le dicen a Taibo II: "su miopía machista le impide ver a las escritoras potentes que hay en México"

“El FCE ha tenido una actitud anti machista, quien no lo quiera entender es porque trae boleto”: Paco Ignacio Taibo II

Fuera Taibo, piden mujeres en mitin poético, "o será señalado, dondequiera que se pare"

Sheinbaum respalda a Taibo II y anuncia colección especial de escritoras mexicanas y latinoamericanas

Próximamente, la mansión de, que se encuentra a las afueras de Barcelona, podría tener un nuevo dueño. Hoy, a través de internet, se difundió una versión donde se menciona el nombre del posible comprador.

La propiedad, ubicada en Esplugues de Llobregat, fue el hogar de la pareja de famosos por más de una década. Su diseño moderno, amplios ventanales y extensos jardines atrajeron las miradas de paparazzi y curiosos.

¿Quién sería el nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona?

De acuerdo con diversas versiones de la prensa española, Lamine Yamal, el jugador que porta la camiseta 10 del FC Barcelona, sería uno de los más interesados en adquirir la propiedad. El delantero de 18 años actualmente mantiene una relación con Nicki Nicole.

Según mencionan, el gimnasio de la casa es uno de los lugares que más llamó la atención de Yamal, debido a que quiere sacarle el máximo provecho para sus entrenamientos y recuperarse de molestias físicas.

Si se llegara a concretar la compra de la mansión, la propiedad sería remodelada a gusto del futbolista, quien planea tener allí a su entrenador y fisioterapeuta para su recuperación después de los partidos.

Según medios como El País, la venta de la propiedad (construida en 2012) se fijó en un precio de tres millones de euros y cuenta con alrededor de 3,800 metros cuadrados. Además, posee tres pisos y dos áreas subterráneas.

La mansión fue el escenario donde libraron una dura batalla hasta su divorcio en junio de 2022, cuando confirmaron oficialmente su separación. También habría sido el lugar donde Shakira descubrió la famosa mermelada que Clara Chía se comía, confirmando así el presunto engaño del futbolista.

¿William quitará los títulos reales a las princesas Beatriz y Eugenia tras escándalo de su padre, el príncipe Andrés. Foto: (Photo by Samir HUSSEIN / POOL / AFP) / Tomada de Instagram @princesseugenie

¿William quitará los títulos reales a las princesas Beatriz y Eugenia tras escándalo de su padre, el príncipe Andrés?

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda. Shutterstock vía Grosby Group

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda

Familia de Britney Spears está “aterrorizada” por su comportamiento: “Está perdiendo el control”. Foto: EFE / Nina Prommer

Familia de Britney Spears está “aterrorizada” por su comportamiento: “Está perdiendo el control”

Compositor critica versión de "La gata bajo la lluvia" de Ángela Aguilar: "Fue por complacer el capricho de algunos artistas" . Foto: BECK / AFP / TikTok Manu Moreno

Compositor arremete contra Ángela Aguilar por cover de canción de Rocío Dúrcal: "Una práctica corrupta", dice

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney enamora con espectacular vestido de ‘princesa’ en premiere de “Christy”

