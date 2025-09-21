Más Información

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

"Soy un enamorado de mirar el mundo": entrevista con Steve McCurry

“Ya no tenemos la esperanza de los años 50”: entrevista con Antolina Ortiz Moore

Los beodos de la naturaleza se sostienen por sí mismos

Crucero Caribe

Juan Villoro: de la toma de Tenochtitlan al periodismo robot

La música es el motor de muchas personas que por un momento se olvidan de los problemas para disfrutar de la vida con canciones como las de “El Circo” de que este 20 de septiembre celebraron 35 años del disco y 40 de .

El Velódromo Olímpico fue el escenario en el que los pachucos deleitaron a sus fans durante casi tres horas de “puro paz y baile”.

La noche comenzó con Gondwana dando un momento de legación al ritmo del regge de la mano de “Dulce amor”, “Felicidad” y más.

La maldita vecindad celebra sus 40 años de trayectoria en el Velódromo Olímpico

Tras esto el ska se adueñó de la tarima con La Maldita Vecindad quienes en un primer ser de canciones complacieron las peticiones de los fans con “Lo pasado pasado”, “Don palabras”, “El chulo” y “Tatuaje” entre otras.

“La música que sale del corazón nos abraza a todos y esta música que salió de nuestro corazón a hora es de ustedes y de todos los que la mantienen viva”, dijo Rocko como agradecimiento a sus seguidores.

Después de esto la agrupación tomó un breve descanso de 15 minutos para reponer energías y volver con un poderoso mensaje a favor de Palestina.

La Maldita Vecindad se pronuncia a favor de palestina

Al iniciar la celebración de los 35 años de “El Circo”, La Maldita Vecindad fieles a su costumbre de no dejar de lado las causas sociales lanzaron un mensaje de apoyo a Palestina.

“Saludamos al pueblo palestino que sigan teniendo al fuerza de defender su pueblo, que es suyo, no queremos más guerra, no queremos que se derrame una gota de sangre más”, dijeron.

El circo abrió la carpa con “Para de perro”, “Crudelia” y “Mare”, que hicieron a la gente bailar el clásico slam en el que incluso aquellos que no participaban se llevaron un recuerdito a casa.

La maldita vecindad celebra sus 40 años de trayectoria en el Velódromo Olímpico

Aunque todo en un ambiente de diversión que fue musicalizado con éxitos como “Pachuco”, “Un gran circo” o “Poco de sangre”.

La noche cerró con La Maldita Vecindad anunciando que el concierto fue grabado para lanzarlo en video en 2026 y claro, un concierto suyo no estaría completo sin el romance de “Kumbala” que cerró el telón de El Circo cerca de las 12:00.

