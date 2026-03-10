Mientras que la pandemia fue un punto de quiebre para muchos, para la cantante Dannah Garay, conocida artísticamente como “La jazzista”, fue una etapa en la que exploró nuevas vías de expresión y otras maneras de percibir el mundo.

La mexicana, de 42 años, incursionó en la pintura, y no le fue complicado, pues es diseñadora gráfica de profesión y ahora también es coach vocal.

“En la pandemia comencé a pintar, porque como se cancelaron los conciertos y presentaciones, me hacía falta expresar mi arte a través de algo. La pandemia facilitó también algunas actividades alternas, como dar al mismo tiempo masterclass en línea. También soy vocal coach”, compartió.

Prepara concierto

A diferencia de otros intérpretes que construyen sus letras a partir de historias ajenas, Garay dice que prefiere convertir sus vivencias en sencillos como “Our little nothings”.

“Un día venía manejando y tenía esta emoción de llegar a casa y abrir la puerta y encontrar a mi ser amado esperándome. Ese momento me inspiró”, revela la cantante capitalina.

Ahora, se prepara para reencontrarse con el público. Será el 12 de marzo cuando se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, en dónde interpretará temas de su más reciente disco Our little nothings. También incluirá melodías del jazz de los 70.

“Voy a interpretar un tema de ‘Earth, Wind & Fire’ que está cargado hacia estos géneros”, adelanta.