Alina Fernández, hija extramarital del controvertido líder cubano , tendrá una película producida por el mexicano , realizador de las cintas Voces inocentes y Cuando un hombre ama a una mujer.

Castro’s daughter, título del filme, se encuentra en etapa de posproducción, llevando en el elenco a James Franco (Spider-Man), Mia Maestro (Diarios de motocicleta) y Ana Villafañe (New Amsterdam).

“Está basada en un libro sobre la vida de ella, llegué a desarrollar el guion con ellos, pero luego me fui a hacer Presencias (su película) y ellos ya la hicieron. Yo me quedé como uno de los productores ejecutivos”, comenta Mandoki.

Alina, a quien se le conoce como la hija rebelde Castro, fue producto de una relación entre el revolucionario y Natalia Revuelta Clews, proveniente de una familia acomodada, pero que simpatizaba con el movimiento.

La joven creció con bajo perfil y bajo el apellido de Orlando Fernández, el cardiólogo que decidió criarla con discreción. Cuando Alina contrajo matrimonio, Fidel se presentó a la boda, pero sin haber muestras de cariño.

En 1993, Alina decidió salir clandestinamente de la isla utilizando un pasaporte falso y una peluca.

“La película se está terminando, ya ellos dirán cuando sale”, apunta Mandoki.

Fidel acompañó a su hija con discreción en su boda, en 1973. Fotos: EFE
Fidel acompañó a su hija con discreción en su boda, en 1973. Fotos: EFE

Cineasta de carrera

Por ahora, el director está levantando una nueva película llamada High tide, de la que se reserva detalles, pero que significaría su regreso a EU.

Mandoki fue el primer cineasta mexicano en incursionar en Hollywood a mediados de los 80, donde dirigió a actrices y actores como Susan Sarandon (Pasión otoñal), Kevin Costner (Mensaje de amor), Jennifer Lopez (Mirada de ángel), Charlize Theron (Atrapada) y Andy García (Cuando un hombre ama a una mujer).

Su regreso a México fue con Voces inocentes, hecha a principios de siglo, en 2004, por lo que lleva dos décadas fuera de la industria estadounidense.

“Va a ser con locaciones en EU y en inglés. Son 20 años los que llevo fuera, pero uno sabe hacer cine y siempre se encuentran los caminos para hacerlo. Lleva tiempo encontrar guiones y luego el financiamiento, pero siempre sale”, comenta el realizador.

El año pasado en EU se reveló la lista de cineastas extranjeros más taquilleros y el nombre de Mandoki apareció junto con los de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

“Pero es taquilla nada más en EU, no contabiliza la mundial. Por ejemplo, Cuando un hombre ama a una mujer hizo 250 millones de dólares en el mundo, lo de ese país fue sólo una parte”, dice.

