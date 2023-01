La foto de Shakira en traje de baño a sus 18 años que revoluciona la red

Shakira se ha vuelto tendencia en las redes sociales y esta vez no es por su conflicto con Gerard Piqué. Es que apareció un video de la colombiana de su adolescencia que se ha convertido en furor. En las imágenes aparece en traje de baño a sus 18 años y no ha hecho más que dejar en claro que el tiempo parece no pasar para ella.

En aquella época, Shakira tuvo una etapa de modelo. Ella desfilaba para varias marcas. En una de esas oportunidades le tocó protagonizar una sesión de fotos que incluyó que posara con un diminuto traje de baño de dos piezas y en color dorado. “Una verdadera diosa”, apuntaron algunos usuarios en las redes sociales al verla.



Así lucía Shakira a sus 18 años en traje de baño. Foto: captura YouTube @MrNobelisco

No es ninguna novedad que Shakira ha tenido varios cambios de looks a lo largo de su carrera. La hemos visto pasar del morocho al tono cereza y de ahí al rubio varias veces. El castaño es otro de los colores que más ha usado en los últimos tiempos. Esta vez conquistó a todos con su melena bien larga y oscura y en plena adolescencia.

Pero fue el bikini dorado de Shakira lo que se llevó todos los elogios esta vez. La colombiana llevaba en su beauty look unos guantes que le llegaban hasta la altura de los codos. Además de un par de arracadas de oro que eran la sensación de aquella época. Sus cabellos se veían bien esponjosos otra tendencia de esos años. Pero lo que muchos no sabían es que su pose pertenecía a un concurso.

Shakira se había presentado para competir por el “mejor trasero de Colombia”. Fue en el año 1994 cuando se lució con su presentación. Incluso quedó como ganadora al llevarse el primer lugar de la competencia. “Había recibido muchas cartas sobre por qué no posaba en traje de baño, que si todo el mundo sí, por qué yo no… que si tenía estrías, que cuál era el motivo”, sostuvo hace un tiempo sobre por qué dejó de posar en traje de baño.