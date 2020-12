La extraña desaparición de Daniel Bisogno

La mala racha para Daniel Bisogno sigue. La productora de Televisa Andrea Rodríguez ya dijo que Daniel no estará en el matutino “Hoy”. Y su permanencia en “Ventaneando”, de Azteca, es incierta pues van dos semanas en las que el conductor no se presenta. Además, Bisogno no acudió a la fiesta navideña realizada por Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Nos cuentan, además, que las personas que estuvieron en esa fiesta evitaban el tema Bisogno, como si fuera un nombre incómodo. El único lugar en el que se le ha visto a Daniel es en el teatro Aldama, a donde suele ir para saber el futuro de las obras en la que actuaba y que fueron canceladas por la pandemia y el semáforo rojo en la Ciudad de México.

También lee: Ni Daniel Bisogno ni Mónica Noguera ingresarán a "Hoy": Andrea Rodríguez



Kalimba invita a comer hongos en tiempos de Covid

Sí, el cantante mexicano dice que mientras dure la pandemia es bueno consumir hongos, pero no se refería a los alucinógenos, sino a uno llamado Chaga, que, dice, aunque suena a comercial, significó una diferencia muy significativa tras haber padecido Covid. Kalimba asegura que es muy bueno para el sistema respiratorio e inmunológico.



Encuentran doble de Sergio Mayer en “Bastardos sin gloria”

En los eventos públicos, a Sergio Mayer, actual diputado de Morena, lo han llegado a chulear y a veces hasta le piden que baile para recordar sus viejos tiempos en el show “Sólo para mujeres”; pero jamás lo habían comparado con otro actor. Ahora ha comenzado a difundirse un retrato de él en la película “La dictadura perfecta” (donde interpreta al presidente de México) y se le compara con el personaje de Christopher Waltz en la cinta “Bastardos sin gloria”. El peinado y el gesto son, en efecto, muy parecidos pero falta saber cómo lo toma el político.

nrv