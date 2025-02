Yolanda Montes, conocida artísticamente como Tongolele, fue la primera mujer a quien se le asoció el adjetivo de 'exótica', gracias a su nombre y al tipo de baile tahitiano que interpretaba. Con movimientos suaves y sensuales, mostrando su ombligo, cautivaba al público.

A lo largo de su carrera, se presentó en algunos de los cabarets más importantes, destacando con espectáculos llenos de atuendos extravagantes. Su éxito en el escenario la llevó al cine en 1948 con "Nocturno de amor", y más tarde protagonizó "¡Han matado a Tongolele!", convirtiéndose en una figura central en el Cine de Rumberas.

Sin embargo, hacia finales de los 50, su carrera se vio afectada por la censura, al ser considerada un símbolo sexual. Esto le causó un descenso en popularidad. Después de un tiempo fuera de México, regresó en la siguiente década para retomar su carrera.

La bailarina y actriz murió por causas aún desconocidas. Foto: Captura de pantalla.

Lee también: Muere Tongolele, "La Diosa pantera", a los 93 años

En una entrevista con Christina Pacheco, Yolanda, quien falleció ayer 16 de febrero, recordó cómo nunca se sintió parte del mundo televisivo debido a las prohibiciones que enfrentó por su estilo. "Eso me daba risa. Recuerdo que una vez un periódico dijo que me censuraron o no me dejaron cantar", comentó sonriente.

Relató que se iba a presentar (en la tele) con un vestido que cubría por completo su cuerpo, similar a los que utilizaba su entrañable amiga, la cantante María Victoria. "Iba a cantar, pero me prohibieron. Cuando llegué a Nueva York, vi un periódico que decía: 'Tongolele, la artista cuyo nombre es demasiado sexy para la televisión'", recordó, entre carcajadas, sorprendida por cómo solo su nombre generaba controversia.

La bailarina falleció en Puebla, aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

Lee también: Tongolele y Joaquín González: Un amor que fusionó la música, la danza y el escenario