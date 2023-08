La casa de los famosos: Trabajo en equipo, clave para el éxito del reality

Justamente afuera de La casa de los famosos México, una multitud de seguidores ha mostrado su entusiasmo por este reality show, que en menos de 24 horas está a punto de concluir. Sin importar la lluvia o el granizo, los fans apoyan a su favorito con pancartas, música, disfraces, porras y hasta mariachis.

Adentro, un ejército integrado por 530 personas, entre vestuaristas, camarógrafos, técnicos en iluminación, especialistas en contenido, conductores y más, trabajan a marchas forzadas para llevar esta producción, que termina hoy, a los hogares.

No ha sido fácil transmitir durante 10 semanas más de mil 632 horas ininterrumpidas. El reality obtuvo más de 11 millones de menciones en redes sociales y no hubo un sólo día en los que no fuera tendencia en sus más de 14 millones de seguidores en internet.

LA CASA DE LOS FAMOSOS, un hito de la tv y el trabajo en equipo

“Las horas del día no alcanzan, siempre hay que estar aquí por si surge algún inconveniente; sabíamos que las redes se iban a mover muchísimo porque es un proyecto que levanta pasiones, sin embargo, rebasó nuestras expectativas”, señala la productora ejecutiva Rosa María Noguerón.

EL UNIVERSAL tuvo acceso en exclusiva dentro de las entrañas de la casa, que mide mil 420 metros cuadrados, incluyendo la codiciada suite del líder y control room (producción), para atestiguar el arduo y maratónico trabajo del equipo que integra esta producción de TelevisaUnivisión.

Entrevista con Rosa María Noguerón productora de la casa de los famosos México. Foto: Carlos Mejía / El Universal

En el llamado control room, un equipo visualiza simultáneamente lo que sucede en las 60 cámaras que hay dentro de la casa: 41 de ellas robóticas, 14 de lápiz y cinco de piso que han seguido a los habitantes y conductores todo este tiempo de encierro.

“El equipo de contenido hace tres turnos al día (seis personas trabajando ocho horas ininterrumpidas), casi sin poder ir al baño porque puede pasar algo y en ese tiempo tienen que dejar la información bien planchada de lo que pasó (dentro de la casa), para que el equipo que va entrando vayan siguiendo las historias que han ido desarrollando”, detalla la productora.

Cierran con broche de oro

Hoy se materializa este esfuerzo cuando uno de los finalistas, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer o Nicola Porcella, aspire al premio de cuatro millones de pesos y el reconocimiento de millones de personas que han seguido la transmisión.

Las 14 celebridades que entraron el 4 de junio pasado vivieron en una residencia remodelada íntegramente que contó con 64 micrófonos, incluidas las diademas que traían puestos los concursantes; contando las galas y post galas de ViX, suman 80 micrófonos, más 20 extras, cuando hubo musicales.

El cableado técnico fue de 30 mil metros, hubo 674 luces repartidas entre casa y sus foros. Pero además destacó el componente humano, hubo más de 2 mil 400 personas de público, más invitados especiales, en los que figuraron 30 panelistas rotando entre canal Cinco, Las Estrellas y ViX.

Julia Tradd, de EndemolShine Boomdog, Galilea Montijo y Rosa María Noguerón. Foto: Carlos Mejía / El Universal

Destacaron 10 artistas: Gloria Trevi, Thalía, Paulina Rubio, Carín León, Banda El Recodo, Los Ángeles Azules, María Becerra, La Sonora Dinamita, RBD y Manuel Turizo.

“Me quedo con el gran trabajo en equipo, apoyado por el público. Con esos ratings impresionantes. Con llegar a lugares y ver a amigos reunidos para ver La casa de los famosos. Ha sido una labor en equipo brillante”, destaca Noguerón.

La producción asegura que demostrará el talento de cada uno de los que la integran esta noche, cuando cierren el largo capítulo, si bien ya están preparando la segunda temporada del exitoso reality.