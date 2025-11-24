Más Información

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

, la banda de rock mexicano brilló durante el enfrentamiento entre los Arizona Cardinals y los Jacksonville Jaguar de la NFL. Las originarias de Monterrey, sorprendieron a los asistentes del juego con una potente presentación en el mediotiempo, donde interpretaron temas como “Nick”, “Automatic Sun” y otros de sus éxitos.

El trío conformado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal hizo historia al presentarse en uno de los escenarios de futbol americano más importantes del mundo, poniendo en alto el nombre de México y del rock nacional a nivel internacional.

Durante el mediotiempo del encuentro, The Warning se adueñó del escenario del State Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos. Vestidas con playeras del equipo local, las integrantes tocaron completamente en vivo, demostrando su energía, precisión y calidad musical.

Lee también

A través de redes sociales, la agrupación regiomontana compartió breves fragmentos de su presentación, incluyendo momentos de “Automatic Sun”, donde destaca la baterista Paulina Villarreal Vélez, entregándose con fuerza ante miles de aficionados.

Además del impacto mediático y la respuesta global, The Warning continúa apuntando alto: la banda formará parte del soundtrack oficial de "Madden NFL" con la canción "“S!ck”, donde los jugadores pueden controlar equipos, diseñar jugadas y vivir la experiencia del deporte desde dentro.

The Warning nació en 2005, integrada por las hermanas Villarreal, quienes desde pequeñas demostraron su interés y talento musical, ganando visibilidad gracias a sus videos en YouTube.

Su popularidad explotó en 2014 con un cover de “Enter Sandman” de Metallica, que actualmente supera los 26 millones de reproducciones en la plataforma y continúa recibiendo elogios de los fans del rock alrededor del mundo.

Con los años, ha consolidado su lugar en la escena musical internacional, obteniendo premios como Mejor Artista Internacional en los Rock Sound Awards 2025 y recibiendo nominaciones en los Latin Grammy Awards y los MTV Video Music Awards.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]