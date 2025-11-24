The Warning, la banda de rock mexicano brilló durante el enfrentamiento entre los Arizona Cardinals y los Jacksonville Jaguar de la NFL. Las originarias de Monterrey, sorprendieron a los asistentes del juego con una potente presentación en el mediotiempo, donde interpretaron temas como “Nick”, “Automatic Sun” y otros de sus éxitos.

El trío conformado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal hizo historia al presentarse en uno de los escenarios de futbol americano más importantes del mundo, poniendo en alto el nombre de México y del rock nacional a nivel internacional.

Durante el mediotiempo del encuentro, The Warning se adueñó del escenario del State Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos. Vestidas con playeras del equipo local, las integrantes tocaron completamente en vivo, demostrando su energía, precisión y calidad musical.

A través de redes sociales, la agrupación regiomontana compartió breves fragmentos de su presentación, incluyendo momentos de “Automatic Sun”, donde destaca la baterista Paulina Villarreal Vélez, entregándose con fuerza ante miles de aficionados.

Además del impacto mediático y la respuesta global, The Warning continúa apuntando alto: la banda formará parte del soundtrack oficial de "Madden NFL" con la canción "“S!ck”, donde los jugadores pueden controlar equipos, diseñar jugadas y vivir la experiencia del deporte desde dentro.

The Warning nació en 2005, integrada por las hermanas Villarreal, quienes desde pequeñas demostraron su interés y talento musical, ganando visibilidad gracias a sus videos en YouTube.

Su popularidad explotó en 2014 con un cover de “Enter Sandman” de Metallica, que actualmente supera los 26 millones de reproducciones en la plataforma y continúa recibiendo elogios de los fans del rock alrededor del mundo.

Con los años, The Warning ha consolidado su lugar en la escena musical internacional, obteniendo premios como Mejor Artista Internacional en los Rock Sound Awards 2025 y recibiendo nominaciones en los Latin Grammy Awards y los MTV Video Music Awards.