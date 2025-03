La actriz Brandi Glanville está desesperada porque no sabe qué está pasando con su rostro, a través de redes sociales, la estadounidense de 52 años, quien actuó en en el reality "Real Housewives of Beverly Hills", lanzó un grito de auxilio en el que confesó que su rostro se "está derritiendo".

Desde finales del 2024, la también modelo, amante de los tratamientos estéticos, compartió con sus seguidores que al parecer el relleno en su rostro se había disuelto a consecuencia de una posible reacción de una inyección que le suministraron.

TMZ, que ha seguido el caso de la actriz desde entonces, documentó que algunos expertos han respondido a los llamados de auxilio de la actriz, y algunos han coincidido en que tal vez un parásito era la causa de su anomalía facial o que algo entró en su torrente sanguíneo cuando le pusieron una inyección.

Brandi Glanville confiesa que su rostro "¡se derrite!"

Brandi Glanville comenzó a modelar a los 16 años, cuando se mudó a París y trabajó con Elite Model Management, apareció en revistas como "Glamour" y "Cosmopolitan", y colaboró con diseñadores como Chanel y Gucci.

La fama llegó a su vida por su participación en "The Real Housewives of Beverly Hills" desde 2011 hasta 2016, y nuevamente en 2019-2020; apareció en "Celebrity Apprentice", "Celebrity Big Brother" (tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos), "Famously Single", y "My Kitchen Rules".

A inicios de 2024 prendió las alarmas entre sus seguidores de X al subir una foto de su rostro que acompañó con el mensaje: "¡Qué asco!".

La actriz Brandi Glanville alerta con esta foto de su rostro.

De inmediato, decenas de fans comenzaron a cuestionarla sobre lo ocurrido con su rostro.

"¿Qué pasó?, ojalá lo supiera, he estado entrando y saliendo del hospital durante el último año y medio y he gastado casi todo mi dinero tratando de averiguarlo. Algunos médicos dicen que tengo un parásito que salta por mi cara. Algunos dicen que es un edema inducido por el estrés", explicó en ese momento.

En otro mensaje confesó que los cambios en su rostro habían afectado realmente su vida sexual, y su socialización.

"No he tenido relaciones sexuales desde octubre pasado. No me he besado con nadie. En realidad, no he socializado", lamentó.

Brandi Glanville compartió esta foto de su rostro. No le han dado un diagnóstico y está desesperada.

Después compartió otras imágenes al parecer editadas en las que se mostraba feliz, sin embargo, hace un par de días publicó en X un mensaje de desesperación en el que confesó que había estado fingiendo, ya que la situación de su rostro está peor que nunca, pues aunque mostró cierta mejoría la situación es crítica.

"He estado fingiendo. Mi mejor amiga ha estado en la UCI durante dos semanas y no mejora. Mi cara está peor que nunca. Literalmente se ha derretido. Cuando los médicos de Cedars me pusieron antibióticos intravenosos y medicación para hongos, estaba mejorando, parecía normal, pero no podía permitirme seguir tomándolos. Me vi obligada a ver a médicos fuera de mi seguro porque los médicos de Kaiser no tenían ni idea. Necesito que mi vida cambie. Esa es mi actualización de salud de la vida real", escribió.

Mensaje de la actriz Brandi Glanville en X sobre lo que ocurre con los cambios en su rostro.

Brandi Glanville se casó con el actor Eddie Cibrian en 2001 y tuvieron dos hijos, Mason Edward y Jake Austin. El matrimonio terminó en divorcio en 2010 debido a la infidelidad de Cibrian con la cantante de country y actriz estadounidense LeAnn Rimes.

