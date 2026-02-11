Cerca de cumplirse 32 años de la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana y una de las voces fundamentales del grunge, una nueva investigación forense rechaza la idea de que el músico se suicidó con una escopeta y afirma que éste fue asesinado aquel 5 de abril de 1994 en Seattle.

Según recoge el Daily Mail, un equipo no oficial de científicos forenses liderados por Brian Burnett, especialista que trabajó en casos que involucraban sobredosis seguidas de traumatismos por armas de fuego, aseguran que en la autopsia al cuerpo del artista hay signos inconsistentes con una muerte instantánea por arma de fuego.

La hipótesis oficial habla de suicidio con arma de fuego en un contexto de consumo de drogas. La Policía indica que Cobain se inyectó aquella noche diez veces la cantidad normal de heroína.

El artículo presentó diez puntos de evidencia que sugieren que Cobain fue confrontado por uno o más agresores que lo obligaron a tomar una sobredosis de heroína para incapacitarlo, antes de que uno de ellos le disparara en la cabeza, colocara el arma en sus brazos y dejara una nota de suicidio falsificada.

"Para mí, parece como si alguien hubiera preparado una película y hubiera querido que estuviéramos absolutamente seguros de que se trataba de un suicidio. El recibo del arma está en su bolsillo. El recibo de los cartuchos está en su bolsillo. Los cartuchos están alineados a sus pies", dijo Michelle Wilkins, quien colaboró con el equipo, al Daily Mail.

El nuevo informe forense afirma que las mangas de Kurt Cobain estaban remangadas y que el kit de heroína fue encontrado a varios pies de distancia, conteniendo jeringas tapadas, algodón y trozos de heroína negra.

"Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que uno hace mientras se está muriendo", señaló Wilkins.

"Los suicidios son un desastre, y esta escena fue muy limpia". La autopsia de Cobain mostró líquido en los pulmones, sangrado en los ojos y daños en el cerebro y el hígado, algo inusual para una muerte rápida por arma de fuego, pero son comunes en las muertes por sobredosis de heroína, que causan respiración lenta y bajo flujo sanguíneo, dice la nueva investigación.

A los 27 años, Kurt Cobain, líder de Nirvana, trágicamente se quitó la vida en abril de 1994 en su casa de Seattle, un evento que lo consolidó como figura icónica del "Club de los 27".

Se sugiere que el líder de Nirvana fue drogado con altas dosis de heroína y luego ejecutado por un tercero. Wilkins argumentó que Cobain podría haber estado físicamente incapacitado antes del disparo fatal.

"Se está muriendo de una sobredosis, por lo que apenas puede respirar; su sangre no bombea muy bien", dijo.

Agregó que el tamaño y la mecánica del arma hacían improbable que un Cobain en coma pudiera haberla manejado.

"Si miran las fotos de la escena del crimen, pueden ver lo grande que es esa pistola", dijo.

"Imagínense que está en coma y moribundo, y también cómo la habría tenido que sostener... pesa seis libras".

Ante esto, un vocero del Departamento de Policía de Seattle dijo al Daily Mail que no están reabriendo el caso y que una investigación propia "concluyó que murió por suicidio y esta sigue siendo la postura mantenida por este departamento".

