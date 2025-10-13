Después de días de rumores en las redes sociales, Korn, una de las bandas más importantes del metal, confirmó su regreso a los escenarios mexicanos, como parte de su nueva gira por Latinoamérica.

La noticia se dio a conocer esta mañana a través de las redes sociales de Ocesa y, más tarde, fue confirmada por la banda, quienes se dijeron emocionado por volver al país.

La última vez que la agrupación visitó México fue hace tres años, en 2022, cuando formaron parte del Festival Vive Latino.

Pero antes de llegar a tierras aztecas, los músicos se presentarán en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, hasta ahora con una única fecha en cada país.

Lee también Korn sorprende y canta canción de Backstreet Boys

¿Cuándo y dónde se presentará Korn en México?

El Palacio de los deportes se prepara para una de las noches más electrizantes del año, ya que será este escenario el encargado de recibir a la banda estadounidense.

La cita será el próximo 19 de mayo de 2026; así que los fans tendrán que ser paciente para ver en vivo a sus músicos favoritos.

¿Cómo conseguir los boletos?

Para este concierto, que ya se perfila como uno de los más esperados del próximo año, la venta de boletos constará de varias fases.

La primera de ellas será una especialmente para fans que se llevará a cabo este próximo 14 de octubre en punto de las 9:00 horas. Para poder acceder a ella tienes que registrarte en la página oficial de la banda.

La segunda etapa se trata de una preventa para clientes Banamex. Esta arrancará el próximo 16 de octubre a las 11:00 horas, a través de la página de Ticketmaster. Mientras que la venta general se realizará un día más tarde, el 17 de octubre, a la misma hora.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez iniciada la venta para fans.

Lee también Fans de Korn, furiosos por cancelación de la banda en el Machaca; aseguran que nunca fueron contratados