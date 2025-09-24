Más Información

Tesoro nacional de Francia: Marqués de Sade

Tesoro nacional de Francia: Marqués de Sade

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

Un reporte de un medio internacional desató rumores sobre que y su novia de toda la vida, Alexandra Grant, habían llegado al altar. Según la noticia, la supuesta celebración se habría realizado durante un viaje a Europa a principios de verano y se trataba de un evento totalmente planeado.

La pareja se había mantenido en silencio, hasta que fue Grant quien desmintió el rumor con una fotografía en sus redes sociales.

A través de Instagram, esta semana compartió una tierna imagen en la que aparece besando a su novio durante una visita a Roden Crater, una instalación artística en Arizona creada por James Turrell.

Con un mensaje humorístico, agradeció a los fanáticos por las felicitaciones de la boda inexistente:“Esta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho con IA… ¡simplemente un beso! (Aunque quizá justo antes o después de él… dadas las expresiones un poco graciosas en nuestros rostros)”, escribió.

Lee también:

Y agregó: “La comparto aquí para agradecer a todos por las felicitaciones sobre nuestra boda. Excepto que no nos casamos”.

Grant también señaló que, aunque las buenas noticias son necesarias en estos días, se trataba de fake news y advirtió sobre la información falsa: “Así que aquí va un poco de felicidad real”.

Keanu Reeves y su novia en una exposición artística. Foto: Instagram oficial.
Keanu Reeves y su novia en una exposición artística. Foto: Instagram oficial.

El romance

La historia de amor de los enamorados comenzó en 2019, pero no la hicieron pública hasta noviembre de ese mismo año, durante la Gala de Arte + Cine del LACMA.

Desde entonces, no han ocultado su afecto en las alfombras rojas; por ejemplo, en abril de 2024, el actor de Matrix fue captado besando a su novia en la Gala del Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles.

Lee también:

Como es habitual, Reeves suele mantener los detalles de su relación en privado, mientras que Grant es quien en ocasiones comparte algunos aspectos del romance, aunque siempre con delicadeza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex. Foto: AP/ AFP

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento. Foto: EFE

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”. Foto: AFP

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”. Foto: AFP / Instagram @ana_d_armas / AP

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia. Foto: EFE

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia