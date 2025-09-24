Un reporte de un medio internacional desató rumores sobre que Keanu Reeves y su novia de toda la vida, Alexandra Grant, habían llegado al altar. Según la noticia, la supuesta celebración se habría realizado durante un viaje a Europa a principios de verano y se trataba de un evento totalmente planeado.

La pareja se había mantenido en silencio, hasta que fue Grant quien desmintió el rumor con una fotografía en sus redes sociales.

A través de Instagram, esta semana compartió una tierna imagen en la que aparece besando a su novio durante una visita a Roden Crater, una instalación artística en Arizona creada por James Turrell.

Con un mensaje humorístico, agradeció a los fanáticos por las felicitaciones de la boda inexistente:“Esta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho con IA… ¡simplemente un beso! (Aunque quizá justo antes o después de él… dadas las expresiones un poco graciosas en nuestros rostros)”, escribió.

Y agregó: “La comparto aquí para agradecer a todos por las felicitaciones sobre nuestra boda. Excepto que no nos casamos”.

Grant también señaló que, aunque las buenas noticias son necesarias en estos días, se trataba de fake news y advirtió sobre la información falsa: “Así que aquí va un poco de felicidad real”.

Keanu Reeves y su novia en una exposición artística. Foto: Instagram oficial.

El romance

La historia de amor de los enamorados comenzó en 2019, pero no la hicieron pública hasta noviembre de ese mismo año, durante la Gala de Arte + Cine del LACMA.

Desde entonces, no han ocultado su afecto en las alfombras rojas; por ejemplo, en abril de 2024, el actor de Matrix fue captado besando a su novia en la Gala del Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles.

Como es habitual, Reeves suele mantener los detalles de su relación en privado, mientras que Grant es quien en ocasiones comparte algunos aspectos del romance, aunque siempre con delicadeza.