No había nada parecido a la mirada de Katy Jurado, su rostro figuró entre los más bellos y emblemáticos de la Época de Oro, fue la primera mexicana que estuvo nominada a un premio Oscar, se ganó el aplauso no sólo en México, sino en Hollywood, y dio una lección de amor cuando enfrentó con entereza la muerte de su hijo.

María Cristina Estela Marcela Jurado García nació el 16 de enero de enero de 1924 en Cuernavaca, Morelos, desde muy joven su peculiar belleza llamó la atención de productores como Emilio “El Indio” Fernández, quien la invitó a participar en su película “La isla de la pasión”, en 1942, sin embargo su padre no le dio permiso, fue al año siguiente, en la cinta “No matarás”, de Chano Urueta, cuando debutó y se enamoró del oficio.

En 1948, en las páginas de EL UNIVERSAL, su jovial rostro promocionaba una famosa crema de belleza: “Las artistas de cine conservan su piel suave y tersa usando la crema de almendras Bouquet Colgate”, se lee en el anuncio donde resalta el hermoso rostro de Katy, quien se casó siendo menor de edad con el actor y escritor mexicano Víctor Velázquez, fruto de este matrimonio nacieron Víctor Hugo y Sandra.

Katy Jurado protagonizó anuncio de belleza en 1948. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Cuando filmó su primera cinta en inglés, “The Bullfighter and the Lady”, junto a Robert Stack, en 1951, memorizó los diálogos y la fonéticas de las palabras, después se preparó, estudió el idioma e hizo un papel extraordinario en “High Noon”, protagonizado por Gary Cooper y Grace Kelly.

Por su desempeño en la cinta “High Noon”, en 1952, se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ganar el Globo de Oro, y en 1954, la primera en ser nominada a un Premio Oscar, por su trabajo en la película “Broken Lance”, en 1954; Katy tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lloyd Bridges, Katy Jurado, Gary Cooper y Grace Kelly en "High Noon", 1952 Foto: Universal,





Katy Jurado trabajó con Luis Buñuel en la película "El bruto", en 1953.

Katy Jurado sufrió la muerte de su hijo pero siguió brillando

En 1981, después de la gloria que vivió por ser reconocida en Hollywood y en México, Katy, una enamorada de Pedro Infante en “Nosotros los pobres”, sufrió la muerte de su hijo Víctor, quien perdió la vida a los 37 años en un accidente automovilístico.

El hijo de la actriz viajaba rumbo a la ciudad de Monterrey y chocó contra un camión carguero que transportaba cemento; en 1981, tras el incidente Jurado actuó en la afirmación de la película “Barrio de campeones”, hacía esfuerzos por mantener la calma, en momentos lloraba pero en las escenas era fuerte y las hacía como toda una profesional.

La actriz Katy Jurado habló abiertamente del dolor que sentía por la muerte de su hijo.

"Perder un hijo de 37 años me ha partido el alma", confesó a EL UNIVERSAL con un nudo en la garganta y compartió que en aquel momento su nuera estaba por dar a luz a un niño, su nieto.

En “Barrio de campeones”, la actriz le dio vida a Doña Leonor, una mujer trabajadora que tenía un puesto de comidas en la calle, vivía en el barrio de Tepito, y a pesar de las adversidades buscaba que sus hijos tuvieran una educación.

En 1982 recibió de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) una medalla por sus méritos en el extranjero las lágrimas se hicieron presentes y vestida de negro y con una sincera mueca de dolor habló ante los presentes del duelo que la había mantenido un tanto alejada de la actuación.

Aunque triste, Katy Jurado siguió trabajando tras las muerte de su hijo Víctor Hugo, tenía 37 años. Aquí en diciembre de 1981. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"Si no me han visto es porque durante un año he guardado luto por la muerte de mi hijo. Durante un año he estado en mi casa sin salir a ningún lado esa es la causa de mi alejamiento", expresó.

Orgullosa de lo que consiguió como actriz, siguió adelante hasta 2002, alternando actuaciones en cine, televisión y teatro tanto en México como en Estados Unidos; apareció por última vez en cine en la cinta “Un secreto de Esperanza” con Imanol Landeta, Ana de la Reguera y Roberto Cobo.

"Lo más hermoso es llegar a mi edad, pues si no se vive, si no se llora no se puede ser actriz”, aseveró.

Katy Jurado murió de insuficiencia renal y enfermedad pulmonar el 5 de julio de 2002, a la edad de 78 años, en su casa de Cuernavaca, Morelos.

