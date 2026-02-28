Karla Sofía Gascón y su paso por la alfombra roja de los Premios Goya llama especialmente la atención; luego de la polémica que la rodeó el año pasado -y que le impidió posar frente a las cámaras en los Oscar-, la actriz vuelve a sentir más confiaza de mostrarse frente al ojo público y, como solía hacerlo, hablar sin ningún tipo de miramiento.

El 2025 fue un año ambivalente para Gascón; por un lado, se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada a un Oscar -aunque a ella nunca le pareció ese título- y, por otro, todo el reconocimiento que obtuvo, por su actuación en "Emilia Pérez", se vio mancillado cuando, en redes, revivieron tuits, de años pasados, en donde hablaba del Islam, George Floyd y, hasta ponía en duda, la legalidad de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Por todo esto, cuando tomó la decisión de sí presentarse en la 97° edición de los Oscar, tuvo que hacerlo resguardada por seguridad privada y se vio orrillada a no desfilar por la alfombra roja; más tarde, cuando el evento había comenzado, fue también franco del sarcasmo típico del afitrión, Conan O´Brien, lo cual le generó una visible incomodidad.

Lee también: Karla Sofía Gascón será premiada en el marco del Festival de Venecia como mejor actriz internacional

Y esta tarde, a casi un año de los acontecimientos, Karla Sofía asegura encontrarse en una mejor etapa de su vida, tanto así que, en esta ocasión, no sólo paseó por la alfombra roja de los Goya, sino que subió al escenario del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona -donde se lleva a cabo la premiación- para anunciar una de las categorías; Mejor película iberoamericana, en la que resultó triunfadora Dolores Fonzí, por "Belén".

Pero, antes de que el evento comenzara, Gascón se detuvo a conversar con "RTVPlay", medio al que confió que, en los Goya, se sentía cobijada y que, a pesar de que ella no recibiría ningún premio, sino que lo entregaría, podía percibir que no existía la competitividad que sintió en otros eventos de la misma índole, a los que asistió en el pasado.

"Me encanta el ambiente tan bonito que hay, los compañeros compitiendo de una manera supersana, no como en otros sitios..., con una ambición...", expresó.

Lee también: Adriana Paz rompe el silencio sobre Karla Sofía Gascón: “No la odio, seguramente la voy a saludar", dice

Tras esta insinuación, una de las reporteras que la entrevista, la española Núria Marín, le pidió que fuera más precisa, al cuestionarla si se refería a los premios Oscar; Karla Sofía lo negó y, además, optó por no ahondar en el tema.

"No, no me refiero a nada".

Este año, la actriz protagonizará dos películas europeas, un wester español titulado "Trinidad" y una comedia italiana, cuyo nombre es "Scuola di seduzione" (Escuela de seducción)".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc