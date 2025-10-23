Más Información

La presencia de Corea del Sur se deja sentir en el mundo de manera lenta, pero constante, para muestra: las bandas de k-pop.

Otro formarto con el que la cultura coreana se hace visible en occidente es el k-drama (series televisivas dramáticas).

Contrato de corazones, tú y yo es el nombre del kdrama de producción mexicana que se estrenará por Canal 5 de Televisa ste lunes 27 de octubre.

Carlos y Eduardo Murguía producen este proyecto, y son conscientes de que hablar de un “mex-drama” que se inspira en un formato coreano es redundante, pues dichas series se inspiraron en melodramas mexicanos para sus historias, por lo que hicieron una mezcla con el manejo de cámaras y secuencias.

“Mantuvimos la estructura y los mejores puntos de un melodrama tradicional, pero con las particularidades del formato del k-drama: secuencias largas de ensueño, muchas cámaras lentas, atención específica por la posproducción, la fotografía, el diseño gráfico, obviamente inspirado también en logotipos e iconografía coreana”, explica Eduardo Murguía.

Carlos Murguía asegura que gustará tanto a los jóvenes fans de series como XO, Kitty, y a los amantes de novelas clásicas.

Contrato de corazones, tú y yo es la historia de Fery, una chica fanática del k-pop, que tiene el sueño de ir a Seúl a estudiar diseño de modas, inspirada en sus ídolos; ingresa a una escuela y ahí se encontrará con una doble propuesta de amor, al mismo tiempo que oculta que es becada, lo que recuerda mucho a la premisa de XO, Kitty.

