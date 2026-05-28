Julio Iglesias emprenderá acciones legales contra el medio español "elDiario.es", su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables, luego de que rechazaran retractarse de las publicaciones relacionadas con la denuncia que enfrentó por presuntos abusos sexuales presentada por dos exempleadas, caso que fue archivado por la Fiscalía.

Los representantes legales del cantante y del periódico acudieron este jueves a un acto de conciliación en un tribunal de Madrid, paso previo a la presentación de una demanda por presuntas injurias y calumnias, según informó el abogado de Iglesias en el escrito presentado ante las autoridades.

Los representantes del medio rechazaron retractarse de las publicaciones o aceptar las condiciones planteadas por el cantante para evitar acciones legales.

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En el documento, el abogado José Antonio Choclán solicita que los responsables del periódico indemnicen a Julio Iglesias con una cantidad que sería determinada posteriormente mediante peritajes.

También pide que se rectifiquen las publicaciones y se eliminen tanto las notas relacionadas con el caso como el pódcast "La casa de Julio Iglesias", además de que el medio se comprometa a no publicar información que, según la defensa, afecte la imagen del cantante.

La defensa de Iglesias sostiene que los artículos y el pódcast atribuyen al intérprete delitos contra la libertad sexual, los derechos de los trabajadores y trata de personas, señalando que dichas acusaciones fueron difundidas sin que existiera una resolución judicial que comprobara los hechos.

Además, el abogado acusa al medio de haber desarrollado una “campaña de desprestigio y linchamiento mediático” contra el cantante mediante publicaciones consecutivas que, asegura, incrementaron el daño a su imagen.

Según el escrito, elDiario.es no solo informó sobre la denuncia, sino que presentó los hechos como reales e incluso realizó recreaciones con actrices profesionales para acompañar el contenido.

La defensa también señaló que las denuncias fueron archivadas dentro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que el caso nunca llegó a judicializarse.

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