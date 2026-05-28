[Publicidad]
Julio Iglesias emprenderá acciones legales contra el medio español "elDiario.es", su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables, luego de que rechazaran retractarse de las publicaciones relacionadas con la denuncia que enfrentó por presuntos abusos sexuales presentada por dos exempleadas, caso que fue archivado por la Fiscalía.
Los representantes legales del cantante y del periódico acudieron este jueves a un acto de conciliación en un tribunal de Madrid, paso previo a la presentación de una demanda por presuntas injurias y calumnias, según informó el abogado de Iglesias en el escrito presentado ante las autoridades.
Los representantes del medio rechazaron retractarse de las publicaciones o aceptar las condiciones planteadas por el cantante para evitar acciones legales.
Lee también Julio Iglesias prepara querella contra Yolanda Díaz, vicepresidenta española, por declaraciones sobre denuncia en su contra
En el documento, el abogado José Antonio Choclán solicita que los responsables del periódico indemnicen a Julio Iglesias con una cantidad que sería determinada posteriormente mediante peritajes.
También pide que se rectifiquen las publicaciones y se eliminen tanto las notas relacionadas con el caso como el pódcast "La casa de Julio Iglesias", además de que el medio se comprometa a no publicar información que, según la defensa, afecte la imagen del cantante.
La defensa de Iglesias sostiene que los artículos y el pódcast atribuyen al intérprete delitos contra la libertad sexual, los derechos de los trabajadores y trata de personas, señalando que dichas acusaciones fueron difundidas sin que existiera una resolución judicial que comprobara los hechos.
Además, el abogado acusa al medio de haber desarrollado una “campaña de desprestigio y linchamiento mediático” contra el cantante mediante publicaciones consecutivas que, asegura, incrementaron el daño a su imagen.
Según el escrito, elDiario.es no solo informó sobre la denuncia, sino que presentó los hechos como reales e incluso realizó recreaciones con actrices profesionales para acompañar el contenido.
La defensa también señaló que las denuncias fueron archivadas dentro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que el caso nunca llegó a judicializarse.
Lee también Julio Iglesias pide archivo de la denuncia de dos exempleadas; lo acusan de agresión sexual
[Publicidad]
Más información
Mario Alberto Puga
La tradicional familia mexicana
Arlequín
Andrés Manuel vuelve a Palacio Nacional
Nación
En fast track, comisiones del Senado avalan reforma para anular elecciones por intervención extranjera; turnan al pleno
Estados
Enfrentamiento entre grupos rivales en Culiacán deja un civil muerto, y cuatro detenidos; portaban armas automáticas
Sección
Madonna revela que John F. Kennedy Jr. fue “el mejor amante” de su vida y desata polémica
Sección
Alerta por primer caso de gusano barrenador en CDMX: ¿Cómo identificar la infección en humanos y mascotas HOY?
Sección
¿Peligra el Mundial en México? Maestros de la CNTE paralizan la CDMX y amenazan con boicot
Sección
Vacuna contra el ébola Bundibugyo estaría lista antes de terminar 2026, asegura Africa CDC