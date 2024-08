Julianne Hough, protagonista de "Footloose", dice que fue abusada por su vecino cuando era una niña

Julianne Hough, la protagonista del remake de “Footloose”, decidió hablar abiertamente sobre una dolorosa experiencia infantil a la que se enfrentó y cómo ha lidiado con el trauma a lo largo de los años.

En una conversación en el podcast “The Jamie Kern Lima Show”, Julianne aseguró que fue abusada sexualmente por primera vez a la edad de cuatro años por un vecino que vivía en su misma calle en Utah. La actriz, que admitió nunca haber abordado este tema en entrevistas anteriores, describió esa época como especialmente confusa debido a la religión que profesaban.

"Al crecer en la cultura mormona, todo tiene que ser perfecto, todo el mundo tiene que lucirse, tenemos todo bajo control. Y no hubo mucha repercusión por lo que había sucedido”.

La artista incluso mencionó que otras personas cercanas a ella han vivido situaciones similares, lo que fue difícil de aceptar al crecer.

Pese a lo vivido, Julianne no habló del tema con sus papás, hasta más tarde, dado que con el tiempo lo olvidó, pero si les contó otras cosas que suecdieron cuando era una adolescente.

“Por eso creo que me bloqueé desde el nacimiento hasta los 10 años, básicamente, porque me había desvinculado por completo de que eso hubiera sucedido”.

Sobre sus recuerdos de cómo le dijo finalmente a su madre lo que pasó con el vecino, sucedió en una ocasión en que llegó a casa con la ropa al revés.

“Esta fue mi única forma de describirlo porque no se nos permitía la carbonatación cuando éramos niños, no se nos permitía el refresco ni nada por el estilo, pero recuerdo que al probarlo me quemó y me dolió en los pulmones, y recuerdo haber dicho que sentía como si tuviera una botella de Sprite entre las piernas”, mencionó.

La descripción de Julianne asustó a su progenitora, quien hizo todo lo posible para que se mudaran.

“ (Mi madre) No quería lidiar con eso. No quería hablar de eso, pero sí quería sacarnos de allí”, señaló.

Sin embargo, los abusos no pararon para la famosa, ya que a los 10 años, cuando asistía a una academia de baile en Londres con su hermano, también vivió abuso físico y mental.

“Las personas que también violaron a mis hermanas, a mi hermano o a mí, nunca fueron reprendidas por ello porque no dijimos nada”, añadió, pues simplemente cambiaban de actitud y se movían del lugar donde eran violentados.

La actriz comprende que quizá sus padres no sabían cómo reaccionar ante la situación y estaban en una posición de sentirse incapaces o impotentes, pero ahora han abierto la conversación sobre el tema.