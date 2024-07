Ozempic, entre el uso y abuso en Hollywood

Cuando Kim Kardashian decidió en 2022 que llevaría a la Met Gala el vestido que Marylin Monroe usó para cantar “Happy Birdthay” a John F. Kennedy en 1962, los medios de comunicación estadounidenses aseguraron que usó Ozempic, hoy llamado “la droga de Hollywood”.

La socialité lo atribuyó a una estricta dieta libre de azúcar y carbohidratos que le hizo perder siete kilos en menos de tres semanas.

“Soy una persona con mucha determinación”, dijo en su momento.

Pocos lo creyeron, luego de que ella misma dijera que llegó a tener una cintura de 90 centímetros, y para entrar en el vestido de Monroy necesitaba 58 centímetros de cintura y 92 de cadera. Pero logró lucir la prenda.

Su hermana menor, Kylie Jenner, de 26 años, también mostró una transformada figura tras haber dado a luz su segundo hijo.

La canción “Ozempic” que lanzó su expareja Travis Scott con frases como “ella está usando Ozempic” fue atribuida a Kylie.

Pero no han sido las únicas celebridades que han recurrido a este método para bajar de peso, Sharon Osbourne, Kelly Clarkson, Rosie O’Donnell, Rebel Wilson y Tori Spelling también.

Joana Obregón, doctora egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en Bariatría Clínica avalada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Academia Mexicana de Obesidad y Nu trición, explica que el Omzepic está indicado siempre y cuando se esté tratando una enfermedad, pero lo que es totalmente incorrecto es el uso indiscriminado que se está dando para simplemente la pérdida de peso.

“(Su uso) no está 100% mal porque cuando entendemos a la obesidad como enfermedad crónica y todo lo que conlleva metabólicamente, vemos un beneficio ‘cardiorenometabolico’; si un paciente tiene obesidad, se acompaña de hígado graso, de una resistencia a la insulina o es prediabético, con hipertensión o alguna otra situación metabólica, ahí sí está totalmente indicado”.

Anna Paula Guerrero Castillo, médico cirujano por la Universidad Anáhuac, investigadora sobre diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y certificada por el Harvard Medical School en el manejo de la obesidad, explica que este medicamento ayuda al control de glucosa en la sangre.

“El activo que tiene (semaglutida) funciona exactamente igual que el GLP1. Esta hormona natural llega a través de la sangre al cerebro y da la señal de saciedad en el estómago, disminuye el vaciamiento gástrico y permite una mejor digestión y físicamente nos sentimos más llenos”, señala.

Son estos factores, precisan las especialistas, lo que lo convierten en un tratamiento eficaz para tratar resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, prediabetes y diabetes tipo 2, es por eso que figuras como Oprah Winfrey, Kelly Clarkson y Whoopi Goldberg, que ya habían intentado sin éxito bajar de peso con otras herramientas, han recurrido a este medicamento o sus derivados.

La doctora Guerrero, quien tiene entre sus pacientes a personalidades del medio artístico, como el actor Jorge Salinas, aclara que no se trata de un medicamnte milagroso.

“Nada es milagroso, si alguien te promete que vas a bajar 20 kilos en una semana, ahí no se metan porque no es sano. Si una persona baja de peso súbitamente puede verse enferma, a diferencia de un paciente que lleva un plan de alimentación y está bien suplementado”.

Pero no todo es sencillo con este medicamento, Sharon Osbourne, Amy Schumer y Bella Thorne decidieron suspender su uso al experimentar efectos como pérdida de masa muscular y falta de energía.

Apenas esta semana, Bella Thorne habló de su estado de salud tras la presión de la industria de Hollywood.

“No me he sentido bien con mi cuerpo desde hace un tiempo, especialmente por el uso de Ozempic. Se están estableciendo unas normas de belleza locas que nadie puede alcanzar a menos de que uses Ozempic”.

