En medio del pleito legal que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Garza por la custodia del pequeño José Julián, un nuevo escándalo envuelve a la familia del nieto de la costarricense. Y es que, los problemas por la herencia de Jon Sebastian, abuelo del niño, están muy lejos de terminar.

Recientemente, Juliana Figueroa, hija menor del fallecido cantante, reveló que, a pesar de que se había dicho que la situación legal con sus hermanos estaba casi resuelta, en los 10 años que han pasado dese la muerte del cantante, no ha recibido un solo peso de lo que por derecho le corresponde.

A través de las redes sociales, la joven de 23 años rompió el silencio y no sólo exhibió documentos en los que se hace constar como habría quedado repartida la fortuna de su padre; sino que llamó "avariciosos" a sus hermanos, pues asegura que no han respetado este acuerdo.

Con una serie de mensajes, capturas de pantalla y documentos que compartió en sus redes sociales, Figueroa afirmó que por años José Manuel Figueroa, Zarelea Figueroa, el fallecido Julián Figueroa; así como Claudia Alina, expareja del cantante, se autoasignaron una cantidad de dinero, propiedades y varios bienes materiales de la amplia fortuna del llamado "Poeta del pueblo"; sin embargo, a ella la dejaron fuera a pesar de que fue reconocida legalmente por el cantautor.

"Años de no quererme meter y no decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente. Aquí la cantidad de dinero de que se han robado y ojo que mi nombre no está porque a mí ni un peso se me ha dado", escribió junto a un excel donde, presuntamente, se lleva detalla todo lo que han recibido sus hermanos.





Este fue uno de los mensajes que la joven publicó en redes sociales. Foto: Captura de pantalla.





Juliana también acusó que las cuentas bancarias, inmuebles, terrenos, caballos y demás pertenencias de su padre que aparecen en los documentos, no fueron incluidas en las sucesión testamentaria que inició tras la muerte de Joan y que, hasta el día de hoy sigue sin finalizar.

“La verdad esto a mi me da mucha vergüenza pero prendieron el cerro, ahora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí, si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquilidad en mi mundo, y se sabe”, escribió.

La joven también dejó claro que lo mucho o poco que ha recibido a lo largo de su vida se lo debe a su madre, pues ni siquiera siendo menor de edad le dieron la pensión alimentaria que le correspondía. Incluso, se dijo apenada de que todo lo que su padre trabajó y forjó para sus hijos, solo lo estén disfrutando unos cuantos:

"Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y que salgan tan avariciosos. Tal parece que mis hermanos creen que solo ellos son merecedores del dinero y trabajo de mi padre".

Por último, mandó un mensaje a su hermano mayor, José Manuel y aunque aseguró que no le guarda rencor a nadie, también pidió justicia:

"José Manuel tiene casi 50 años y estar peleando por algo que él fue el que más disfrutó a mi padre en vida. Yo no odio a nadie y estoy con que se haga justicia para todos, pero que nos toque por igual".

Joan perdió la vida en 2015, a causa del cáncer de huesos, y, desde entonces, los pleitos por sus bienes, que incluyen diversas propiedades y los derechos de sus canciones, comenzaron.





Juliana mandó un mensaje a su hermano mayor. Foto: Captura de pantalla.

