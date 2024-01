Julián Figueroa le da mensaje a su viuda Imelda Garza a través de un sueño

A Julián Figueroa lo sigue honrando su madre Maribel Guardia y la madre de su hijo Imelda Garza, a ocho meses de su sorpresiva muerte, el hijo de Joan Sebastian falleció de un infarto en abril del 2023 mientras dormía, su madre, que se enteró al salir del teatro, compartió un video en el que aparece su hijo en un comienzo de años nuevo.

"Parece que fue ayer. Feliz 2024 a todos. Recuerdos de mi Alma", se lee en el mensaje que acompaña al video familiar en el que aparece Guardia, su esposo Marco, Imelda, Julián y el pequeño José Julián.

La pérdida de Julián ha significado un golpe muy duro para su madre, la actriz de 64 años admitió que tras la "aparición" de Julián, le ha dado un nuevo significado al dolor de la pérdida, ya que relató, cuando pudo ver a su hijo, éste le pidió que no sufriera, pues él se encontraba muy bien.

Imelda Garza sueña con Julián Figueroa

Imelda Garza, la última pareja de Julián Figueroa, combate enfermedad mental tras la pérdida del padre de su hijo, pero a pesar del dolor, intenta salir adelante de la mano de su suegra Maribel, quien siempre la ha tratado como a una hija.

Imelda, que ya se lanzó como cantante, tuvo un sueño muy especial en el que Julián le dio un importante mensaje que le reconfortó el alma, así lo contó al programa "Ventaneando".

En el sueño, Julián le pidió a Imelda que no se preocupara por su fallecimiento, pues ellos siempre "serán una familia".

“(Me dijo) que yo no necesitaba estar preocupada por eso, que seguíamos siendo una familia; que yo estaba con José Julián y que él también estaba ahí, aunque no estuviera físicamente, y eso me dio mucha tranquilidad", expresó.

