Julia Fox atraviesa una etapa en la que se deja llevar por las vibraciones, incluso en cuestiones del amor. La actriz confesó recientemente que se identifica como pansexual: “Podría sentirme atraída por cualquier persona y cualquier cosa”, explicó, señalando que suele interesarse más por el cuerpo femenino, pero que, en general, la atrae la mente de cualquiera, sin importar sexo o género.
La pansexualidad es una orientación sexual caracterizada por sentir atracción romántica o sexual hacia cualquier persona, enfocándose más en las cualidades individuales que en el sexo o género.
En entrevista con Allure, la protagonista de "Uncut Gems" también habló sobre su arrepentimiento por haberse sometido a varias cirugías estéticas. como liposucción, rinoplastia y botox, con el objetivo de agradar a los hombres. “Ahora, cuando veo a alguien que nunca se ha hecho nada, desearía volver a ser esa persona”, confesó. Aunque hoy no planea más retoques, tampoco descarta la posibilidad en un futuro.
Envejecer le asusta
En cuanto al paso del tiempo, Fox reconoce que en la actualidad le asusta la idea de envejecer. “Cuando eres joven y atractiva, sientes que esa es tu identidad. Entonces piensas: ‘Necesito seguir siéndolo’”, admite, describiendo momentos en que se ha sentido mayor, cansada y desilusionada.
Sin embargo, hace una década tenía una visión muy distinta. En 2013 decía a sus seguidores en TikTok que su cuerpo estaba cambiando y volviéndose más flácido, pero que estaba dispuesta a abrazarlo como algo natural.
Para ella, envejecer era “jodidamente sexy” y criticaba los productos antiedad: “Si veo otro producto que diga antienvejecimiento en la etiqueta, lo demandaré", dijo y reconocía que aunque usara productos caros no podía detener el tiempo.
“Es probablemente la etapa más sexy de la vida, porque ser atractiva a los veinte es la verdadera trinchera, y no pienso volver allí”, afirmaba con seguridad en aquel entonces.
