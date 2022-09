Juan Osorio "dispara" contra Belinda y la acusa de usar a hombres por dinero

A Juan Osorio no le interesan las críticas por su romance con Eva Daniela. Pese a que se llevan 40 años de diferencia, él tiene 65 y ella 27, el productor y la joven actriz están muy enamorados. Incluso, él llegó a presumir en redes sociales el tatuaje que se hizo en honor a su novia.

El diseño que se hizo Juan Osorio llevó a que pronto lo compararan con los que Christian Nodal se hizo mientras estuvo en pareja con Belinda y que terminó eliminado hace poco. También le recordaron que lo de Lupillo Rivera fue mucho peor. Es que en este caso el rostro de la cantante ocupaba gran parte de su brazo.



Eliminar la cara de Belinda no fue una tarea sencilla para el hermano de Jenni Rivera. Los memes, mientras iba realizando el proceso, abundaron mientras el cantante iba mostrando el paso a paso. Sin embargo, el productor ha dejado en claro que a él no va a pasarle lo mismo y hasta llegó a lapidar a la actriz de “Bienvenidos al Edén”.

Qué dijo Juan Osorio sobre Belinda

Juan Osorio fue entrevistado recientemente y el reportero no pudo evitar preguntarle sino le daba miedo terminar igual que Nodal y Rivera con su tatuaje. Su respuesta apuntó de lleno contra Belinda mientras intentaba aclarar que, a diferencia de las relaciones de la cantante, la suya con Eva Daniela sí va en serio.

“Pero es que yo no tengo a Belinda, yo tengo a una mujer muy madura, muy inteligente, es una mujer hermosa y que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, sostuvo Juan Osorio luego de que le llovieran las críticas por su tatuaje. De esta manera, el productor disparó contra la ex Lupillo Rivera diciendo que prácticamente estuvo con él solo por su dinero.