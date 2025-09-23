José Luis Rodríguez "El Puma" recibió la visita de Luis Miguel cuando vivió su peor crisis de salud y tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón en 2014 en el hospital Jackson Memorial de Miami tras una crisis severa relacionada con la fibromatosis pulmonar que padecía.

El intérprete de éxitos como "Dueño de nada", "Voy a perder la cabeza por tu amor" y "Por si volvieras", tuvo una amistad con Luis Rey, papá de Luis Miguel, de quien admitió, sí le hizo daño a Luis Miguel; además de que el cantante, junto con Ricky Martin y Chayanne solían ir a los conciertos que ofrecía en México.

"El Puma" tenía muchas ganas de ver y platicar con Luis Miguel, pero nunca lo llamó, por lo que su presencia en el hospital, mientras él estaba internado, fue algo muy hermoso y especial.

"Fue un gesto hermosísimo", confesó el cantante de 82 años en entrevista con el programa argentino" La Mesaza".

¿Cómo fue el encuentro entre "El Puma" y Luis Miguel?

"El Puma" contó que la enfermera le dijo incrédula:

"Ahí está un hombre que dice que es Luis Miguel", entonces la hija del cantante, con la misma incredulidad, pensó que se trataba de un paparazzi, así que fue a comprobarlo por ella misma, a su regreso, pálida como un papel, confirmó que sí se trataba de Luis Miguel.

La esposa del cantante no creía que se trataba de "El Sol", así que insistió en ir a checar, y de nuevo confirmó que sí era Luis Miguel, quien se colocó un sombrero y unos lentes para no ser reconocido.

Era muy tarde y había muy poca gente en el hospital; el encuentro fue muy especial, recordó "El Puma", quien contó que fue una cosa espiritual y dicha charla terminó en llanto por parte de ambos intérpretes.

"De eso está hecha la vida, de momentos inolvidables, pero que él hizo posible (Luis Miguel) , yo quería hablar con él y parece que el espírutu se pone de acuerdo, yo no lo llamé, el vino, porque mi espíritu y mi alma decían quiero hablar con él", admitió José Luis Rodríguez.

La operación a a que se sometió "El Puma" fue considerada un milagro, y desde entonces comenzó un proceso de recuperación y aprendizaje para volver a cantar y vivir con plenitud.

