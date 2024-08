José Ángel Bichir, ex de Belinda, publica foto de la cantante en la cama

José Ángel Bichir dijo, hace unos meses atrás, que él y Belinda habían sostenido una relación amorosa, de la que nunca pudo hablar públicamente, debido a que había firmado un contrato de confidencialidad que lo comprometía a mantener todo en secreto, aunque en su momento, se dijo arrepentido de romper el silencio, acaba de compartir una foto de la cantante donde aparece al filo de una cama.

En su momento, el hijo de Odiseo Bichir, aseguró que no iba a negar el noviazgo que tuvo con Belinda, debido a que no le gustaba hablar con mentiras.

”Nunca he negado, cuando me preguntan, sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”, expresó.

El efecto que sus declaraciones tuvieron sobre la imagen del actor fueron desafortunadas, pues en vez de que el público lo incluyera en la lista de romances que Beli ha tenido, José Ángel fue desacredita y tachado de "mentiroso", aparentemente porque buscaba dar de qué a hablar, a expensas de la gran popularidad de cantante.

Más adelante, el actor de 35 precisó que si no podía ahondar en los detalles de su exromance, que podrían comprobar que fue legítimo, era porque legalmente estaba impedido para hacerlo.

“Yo les dije que no iba a hablar más de eso porque el contrato es complicado, un contrato de confidencialidad que me hicieron firmar, por eso no voy a hablar al respecto y por el respeto que le tengo a ella”, argumentó.

Denominándose como "un caballero", el joven se limitó a afirmar que el cariño por Belinda continuaba e intentaría continuar con su carrera, lejos de los escándalos, pues luego de unos meses, reconoció que se arrepentía por la forma en que había procedido.

Bichir reconoció que fue "la víscera" lo que desencadenó su comportamiento:

"Se me fue a mí por la víscera, hacía Belinda que la quiero y que nos queremos muchísimo".

Y aunque prometió que se mantendría al margen del tema, José Ángel lo volvió a hacer, pues a propósito de que Beli cumplió 35 años, el pasado 15 de agosto, compartió en sus historias de Instagram, una fotografía donde la cantante aparece a la orilla de una cama, con la mirada dirigida al suelo.

José Ángel Bichir compartió una foto de la cantante, antier, en sus redes sociales. Foto: Instagram

El acto del joven está siendo muy señalando, debido a que sigue exhibiendo a la cantante, pues hay quienes creen que la fotografía fue tomada en un hotel.

