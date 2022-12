Jorge Perugorría es entrenador y padre para Gael

El nuevo padre postizo de Gael García Bernal y Diego Luna es cubano y se llama Jorge Perugorría. El actor de cintas como Fresa y chocolate y Habana abierta, es quien da vida a un entrenador de box en la serie La máquina, cuya grabaciones acaban de concluir en la Ciudad de México.

Mientras Gael (Mozart in the jungle y El crimen del padre Amaro) interpreta a un pugilista en el ocaso de su carrera, Luna (Rogue One: Una historia de Star Wars), a un promotor que le consigue una oportunidad para buscar el título, teniendo que hacer frente a lo oscuro de una organización poderosa.

“Soy el entrenador y como un padre para ellos, aunque muy particular, porque él está en un mundo muy especial”, adelanta Perugorría.

“Cuando Gael me llamó y me dijo que iba a comenzar el proyecto y quería que estuviera dije: ‘cómo no voy a estar’, soy fanático de ese deporte, igual como cubano he estado ligado con el boxeo toda mi vida; fue de esas cosas que haces porque disfrutas y vas conociendo un poco más”, añade Perugorría.

La máquina es una coproducción de La Corriente del Golfo, propiedad de los charolastras, con Searchlight Television para Hulu Originals, que será estrenada por la plataforma DTC de Disney en EU. Gabriel Ripstein (Un extraño enemigo) será el director teniendo como showrunner a Marco Ramírez de Daredevil.

Gael ha estado cerca de los cuadriláteros en el último sexenio. Estuvo cerca de interpretar al boxeador “Manos de Piedra” Durán en una película biográfica, que al final quedó en manos del venezolano Édgar Ramírez y el año pasado se puso capa de luchador para dar vida al exótico Cassandro.

“Él desde hace rato quería hacer a un boxeador y Diego ya había dirigido un documental sobre Chávez (Julio César, pugilista campeón mundial), así que todo el mundo estaba en ese modo y yo sólo llegué”, comenta Perugorría.

Al actor cubano se le puede ver también en la cinta Un cuento de circo & a love song, que estrenó el fin de semana en la Cineteca Nacional. Se trata del debut en dirección de Demian Bichir contando la historia de un niño que crece en un circo para luego salir en busca de algo presuntamente mejor.