Para Joan Kuri, actor que en los últimos años ha encontrado en las ViX Micro (micro telenovelas) una de sus principales fuentes de trabajo, el éxito no depende únicamente del talento, sino de la técnica y la disciplina.

“Yo no tengo talento, creo que yo tengo técnica. En lo personal valoro mucho el dominio propio y el tener el control”, afirma.

A sus 31 años, el intérprete, egresado de Casa Azul, asegura que una de las enseñanzas que más ha marcado su carrera la recibió del actor Ricardo Campos White, quien les recordaba a sus alumnos que la actitud profesional pesa tanto como la capacidad interpretativa.

“Siempre nos decía que allá afuera se valora muchísimo una manera de trabajar comprometida. Que el talento no lo es todo. Si eres talentoso y llegas tarde o eres grosero, nadie va a trabajar contigo”, recuerda.

Ese consejo cobró sentido desde su primer llamado profesional en La hija pródiga, de TV Azteca. Kuri llegó decidido a aplicar al pie de la letra todo lo aprendido en la escuela, pero pronto descubrió que el ritmo de un set obliga a adaptarse.

“Mi primer error fue que me tenía que aprender un bonche de mil hojas y quería ser un buen alumno, apegarme a la técnica e intenté hacerlo cronológicamente, pero no me dio tiempo”, cuenta.

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Aquella experiencia le enseñó que memorizar un libreto no basta si no se entiende primero la lógica de la producción y el recorrido emocional del personaje.

“Estaba leyendo en orden, pero lo importante es que antes de tener las escenas aprendidas tienes que saber a dónde vas, a qué hora y cómo va a estar la movida, y dejar salir el talento. De nada sirve si vas a estar bloqueado o no puedes concentrarte”.

Después de casi una década de carrera, reconoce que los aprendizajes no solo han ocurrido frente a las cámaras. También ha cometido errores al negociar sus contratos, especialmente al inicio de su carrera.

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“Eran proyectos largos donde grababa una vez al mes y, en lugar de pagarme por mes, me pagaban por día. Eso me sirvió para nunca volverlo a hacer”, señala.

Por ello, cuando habla con jóvenes que desean abrirse paso en la actuación, su principal consejo es no limitarse a un solo tipo de proyecto y aprovechar cada oportunidad para crecer.

“Que hagan de todo. Les va a servir tanto para exposición como para experiencia, para hacerse un nombre, hacer conectes, conocer directores, aprender a manejar sus emociones y mejorar la memoria, que es un músculo que tenemos que tener bien trabajado”.

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El intérprete ha encontrado en los ViX Micro un espacio para demostrar su versatilidad. Personajes como Max, en La dieta del amor intermitente, le han permitido explorar facetas alejadas de los héroes tradicionales, interpretando figuras manipuladoras, reto que, asegura, ha enriquecido su carrera como actor.

“Creo que no solo es la oportunidad de hacer proyectos, sino la oportunidad de explorar nuevos personajes. No me han tocado personajes iguales, de todo tipo. Algunos irreverentes, otros malos, y eso está padrísimo”.

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