Jimena Pérez "La Choco" cuenta cómo fue el momento en el que le dijo a sus hijos que tenía cáncer

Jimena Pérez "La Choco" libró una intensa batalla contra el cáncer de mama, la exconductora de "Ventaneando" compartió su experiencia, la cual mantuvo en secreto en un inicio, ya que no sabía lo que tendría que enfrentar, sin embargo, reconoce que algo fundamental en esta lucha fue contar de cerca con su familia, como su esposo y sus dos hijos, Iker e Iñaki.

Después de que "La Choco" compartiera en sus redes sociales que mantuvo una lucha contra del cáncer, en entrevista con Pati Chapoy reveló que uno de los momentos más difíciles fue la reacción de su hijo Iker cuando enendió la enfermedad que enfrentaba su madre.

"Hoy abro mi corazón y les cuento que el viernes pasado fue mi última quimioterapia. 2023 ha sido el año más difícil y retador. Comparto que después de una operación de 8 horas en mayo, varios ciclos de quimioterapia que comencé el 28 de junio con los dolores físicos y emocionales que eso conlleva", escribió hace unos días en las redes, donde posteó un video con algunos momentos de esa experiencia.

"La Choco" y el momento en el que les contó a sus hijos que padecía cáncer

Aunque la conductora se mostró fuerte en la charla con sus compañeros de "Ventaneando", confesó que ha llorado mucho, y que uno de los momentos más fuertes que vivió fue cuando su hijo mayor Iker, tras saber que tenía cáncer, le preguntó si se iba a morir.

“Lo primero que yo dije fue ‘no me quiero morir’ y creo que eso pasa por todas las personas que les dan ese diagnóstico”, comentó sobre lo que pasó por su mente tras escuchar el diagnóstico; afortunadamente estaba en etapa temprana.

En un inicio, la conductora no les reveló a sus hijos lo que pasaba, pero después lo hizo, ya que si ocurría otra cosa no le iban a perdonar haber ocultado algo tan importante.

“Si Dios no lo quiera me llega a pasar algo nunca me van a perdonar que no se los haya dicho abiertamente, cuando detecto el tumor no se los dije, que voy a México a hacerme la biopsia no se los dije, pero cuando hago el zoom con el doctor y me dice que efectivamente es cáncer de mama hablé con Iker".

Cuando le dijo a sus hijos lo qué le estaba pasando, su hijo mayor le preguntó si se iba a morir.

“Oye mamá, ¿no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero; de todo, eso ha sido lo más difícil … le dije sí, es un tipo de cáncer pero por eso tengo que ir a México a operarme para que lo quiten", recordó la conductora, quien les construyó a sus hijos una historia tipo "La vida es bella".

"La Choco" confesó que la intervención le dio terror, fueron cuatro operaciones en una, duró poco más ocho horas porque fue doble mastectomía con reconstrucción inmediata.

