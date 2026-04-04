La Biblia no sólo es el libro más leído de la historia; también es una de las fuentes narrativas más explotadas por el cine y la televisión. En sus páginas hay guerras, intrigas, traición, amor, fe, redención y maldad: materia prima que la industria no ha dejado de reinterpretar.

Además de esa distinción, respaldada incluso por el Guinness World Records, el texto ha dado pie a miles de productos audiovisuales que también han roto marcas de audiencia y distribución, desde superproducciones fílmicas, hasta series globales que se consumen dentro y fuera de la temporada de Semana Santa.

“Si lo viéramos en términos de nuestros tiempos, la Biblia es una telenovela extensísima que se recicla, pero siempre se encuentra alguna novedad o algo que no sabíamos. Considero que ese es un punto clave para que siga siendo un texto tan leído y que parece que no se va a agotar nunca”, señala Roberto Rondero, crítico de televisión y series.

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Para el especialista, esa permanencia se explica por la fe y la esperanza que atraviesan sus relatos, pero también por su dimensión histórica, que intenta dar sentido a épocas aún abiertas.

En ese universo, hay una figura que sigue emocionando tanto a la gente como a quienes la cuentan: Jesús de Nazaret.

Los elegidos Fotos: Fotos: National Geographic, Amazon MGM Studios

Prueba de ello es el regreso de Mel Gibson con la continuación de" La Pasión", así como el fenómeno de "The chosen" ("Los elegidos").

“Jesús tiene características muy particulares, unas humanas y otras que van más allá de lo terrenal. La parte mística y los enigmas que lo rodean siguen siendo debatibles, como sus primeros años de vida, de los que se ha intentado sacar información, pero hay poco consenso sobre su niñez y juventud”, explica Rondero.

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Para él, esta falta de certezas ha sido la razón por la cual, en contadas ocasiones, se ha intentado abordar esa etapa de la vida de Jesús; en cambio, la mayoría de las producciones se concentra en su vida pública, sus milagros o su relación con los discípulos. Aun así, en las últimas décadas han surgido proyectos que exploran distintos ángulos del universo bíblico.

La Pasión Fotos: National Geographic, Amazon MGM Studios.

Entre ellos se encuentran producciones como "Los milagros de Jesús" (2014), centrada en su dimensión mística; "The chosen" ("Los elegidos", 2017), que amplía la mirada hacia los discípulos; "María Magdalena" (2018), que revisita a este personaje desde un lado humano; o "Testamento: la historia de Moisés" (2024), que reinterpreta a otra figura clave del relato bíblico.

“En un mundo colapsado como en el que estamos, cada que llega Semana Santa vemos nuestra realidad; llevamos años diciendo que todo se va a acabar y aquí seguimos. El tema de Jesús sigue vigente y da para todo, no sólo en el cine, también en series y miniseries que se consumen todo el año”.

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Humanizan lo divino

En ese panorama, "The chosen" ("Los elegidos") se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del alcance actual de estas historias.

La serie, que nació como un proyecto independiente financiado por el público, supera los 280 millones de espectadores y se ha visto en más de 175 países, además de ostentar el récord como la producción más traducida en streaming, con más de 125 idiomas.

“El éxito de esta serie pudiera ser por la forma en que proyectan a Jesús: combinan la parte humana con la celestial, en su paso terrenal como un habitante del mundo real; además, está la historia de los discípulos y lo que implicaba enfrentar el peligro de muerte al seguirlo”, considera Rondero.

Para el especialista, esa combinación ha sido clave para conectar con audiencias más amplias, incluso no cristianas, al presentar a un Jesús menos distante; en ello también influye la interpretación de Jonathan Roumie, que lo acerca aún más al espectador.

“Ha mostrado un Jesús que sufre, que lo mismo llora o puede arrepentirse de aceptar lo que le espera y pedirle a su padre que ya lo deje porque está sufriendo; verlo reír, confrontar, enojarse o bromear con sus discípulos son momentos que a cualquier gente, sea católica o no, sí le mueven”, destaca Rondero.

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