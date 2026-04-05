Por unas horas, la avenida 5 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtió en una calle de Los Ángeles de la década de los 30, de la mano de Pedro Pascal.

Ayer el actor de The mandalorian y The last of us rodó en este lugar secuencias para De noche, su nueva película, bajo la dirección de Todd Hynes (Mi historia sin mí y Lejos del cielo).

En la cinta, en que comparte créditos con Danny Ramírez, ambos interpretan a una pareja gay que deben huir de Los Ángeles a México.

Lee también Blake Lively reacciona a decisión del juez en su caso contra Justin Baldoni: “Su apoyo me mantiene en marcha”

Una treintena de autos de la época, así como negocios con letreros en inglés y señalizaciones en el mismo idioma, formaron parte de la escenografía que tomó ayer la cámara.

En la secuencia matutina rodada, se observó al personaje de Pascal salir de un negocio, con paso cansino cruzar la avenida, levantar unas monedas y dirigirse a un auto, mientras observa a otros cercanos. En otra, se sube al auto y lo pone en marcha para luego dar vuelta en una esquina.

La locación es la misma que han usado otras producciones como Bardo, de Alejandro González Iñarritu, y Vantage point, con Dennis Quaid.

Lee también “Super Mario Galaxy: La película”: Bowser y Bowser Jr., villanos… y ahora pintores

Varios fans se aglutinaron para poder capturar una foto de Pascal. Foto: César Huerta Ortiz / EL UNIVERSAL

Para darle un matiz visual a la cinta, el equipo de producción lanzó humo artificial que ayudará, porque el auto de Pascal va echando por el escape.

Los cortes a la circulación por el rodaje se realizaron desde el cruce de 5 de mayo y Eje Central, aunque la toma fue hecha sobre dicha avenida e Isabel la Católica, a dos calles del Zócalo.

Ídolo entre las calles

Cada vez que el rodaje se detenía, la circulación se reabría sobre la avenida Isabel la Católica.

“¡Es Pedro Pascal!”, gritó emocionada una chica que iba pasando.

Lee también Shiloh Jolie, hija de Angelina Jolie, sorprende en videoclip de K-Pop

Aunque la producción pidió silencio previo a la escena, hubo personas que gritaron cuando vieron salir a Pascal rumbo al set. Concentrado en el personaje, él sólo se limitaba a sonreír.

Varios visitantes aprovecharon la ocasión para tomar fotos de la escena y, cuando la producción hizo el corte a comer, siguieron viendo los autos.

Protagonizó un escape a bordo de un carro que fue ambientado con humo para enfatizar la velocidad. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Algunas de las personas que optaron por quedarse más de media hora recurrieron a una taquería y panadería cercana para comprar algo y comer en lo que tomaban algún video o fotografía de Pascal a la distancia.

Lee también Acusan a exguitarrista de Turnstile de intento de asesinato; señalan agresión contra familiar de excompañero de banda

Otros se “adueñaron” del pequeño modulo donde la policía cotidianamente vigila el tránsito, y que ayer lució vacío, para subirse a él y tener una mejor vista del rodaje.

“¿Y si le cantamos ‘Las mañanitas’ por su cumpleaños que fue ayer?”, sugirió una joven, que fue apagada con un “¡no mam…!” de sus amigas.

Y desde la terraza de un comedor cervecero alguien gritó “papacito” cuando vio pasar al histrión, lo que hizo que alguien de seguridad pidiera respeto para el trabajo de todos.

Lee también Pedro Pascal filma en calles del Centro Histórico de la CDMX la película que Joaquín Phoenix abandonó

Entre tomas, algún extra contaba de las bondades de su trabajo e invitaba a una chica a sumarse a ello, mientras encargados de comercios cercanos al rodaje afirmaron a EL UNIVERSAL que sus ventas no fueron dañadas y que incluso les benefició.

Y unos sanitarios cercanos a la filmación registraron en tan sólo media hora, 100 usuarios.

Concentrado en el personaje, el actor chileno sólo se limitaba a sonreír a los transeúntes que lo reconocían. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

De noche se filmará, de acuerdo con integrantes de la producción, en una buena parte de la capital nacional. El rodaje arrancó en Cananea, Sonora, lugar que permitía tener tomas con grandes paisajes, semejantes a lo que podía observarse en Los Ángeles de principios del siglo XX, donde se desarrolla la historia.

Lee también El rapero Tekashi 6ix9ine queda libre y presume autógrafo de Nicolás Maduro en un muñeco de Bob Esponja

Ivonne Fuentes, la diseñadora de producción de la cinta, quien en México ha colaborado en filmes como Heroico y Mano de obra, fue quien recomendó la ciudad norteña a la producción, que quedó encantada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft