Tras su divorcio de Ben Affleck, Jennifer López lamentó haber tardado tanto en aprender de sus fracasos amorosos y se mostró optimista sobre encontrar la felicidad en sí misma. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, expresó la cantante en una entrevista con un medio internacional.

Entusiasmada con su libertad y la nueva etapa que la espera, la intérprete de “On the Floor” está lista para conocer gente. Según una fuente cercana, citada por Page Six, a solo dos meses de haberse oficializado la separación, la actriz no ha renunciado a encontrar a su media naranja.

“Sus amigos la han animado a salir con alguien y definitivamente está abierta a conocer a alguien nuevo”, reveló el informante.

Además, la protagonista de The Mother estaría considerando ampliar sus opciones más allá del círculo de celebridades, incluyendo en sus posibles prospectos a personas que no pertenezcan al ojo público.

Mientras López mira hacia el futuro, Ben Affleck parece estar reviviendo el pasado, pues ha pasado tiempo junto a su exesposa Jennifer Garner.

A inicios de marzo, el actor y Garner, quienes comparten dos hijos en común, Violet y Seraphina, fueron fotografiados durante una salida de paintball. También se les ha visto juntos en otras ocasiones con sus hijos, lo que ha generado especulaciones.

Sin embargo, otra fuente aseguró que Garner no está interesada en su ex y sigue adelante con su relación con John Miller, con quien mantiene un romance desde 2018.

Incluso, la misma fuente mencionó que tanto López como Garner se sienten aliviadas de haber terminado su relación con Affleck.

