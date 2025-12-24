Fotografías y videos compartidos en redes sociales confirmaron que James Hetfield se encontraba en Ciudad Obregón, México. El músico incluso se dio tiempo para visitar un restaurante de mariscos local y posar con el personal, algo que emocionó a seguidores del heavy metal, poco acostumbrados a ver a una figura de su calibre paseando por la región.

Un encuentro casual con fans en el aeropuerto se convirtió rápidamente en un debate sobre ética, conservación ambiental y cacería deportiva en México

Las imágenes de Hetfield que dividieron a las redes sociales

Las fotografías del músico estadounidense en un rancho cinegético en Sonora circularon en redes, generando reacciones encontradas: algunos celebraron la visita, mientras que otros cuestionaron la práctica de la caza, aunque esta se realice dentro de la ley.

La vestimenta de cacería de Hetfield y una publicación del Terranova Ranch aclararon el motivo de su viaje: el músico viajó a Sonora para practicar cacería deportiva, acompañado por su hijo Castor Hetfield.

Tras difundirse las imágenes, varios titulares redujeron la visita a frases provocadoras como: “Vocalista de Metallica viaja a Sonora para matar animales”.

Especialistas defienden cacería deportiva

Sin embargo, especialistas en fauna y fotógrafos de naturaleza que participaron en la jornada, como Gerardo L. Gerardo, defendieron públicamente la actividad, destacando que la cacería cinegética en Sonora es legal, regulada y forma parte de un modelo de conservación ambiental.

“En Sonora, la cacería cinegética responsable es conservación y desarrollo. Cada jornada regulada genera empleo en el medio rural y recursos para el manejo de la fauna”, explicó el fotógrafo en sus redes sociales.

Los defensores de este modelo subrayan que no se trata de una actividad improvisada ni clandestina. En el estado operan 1,847 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), supervisadas por SEMARNAT, que abarcan cerca de ocho millones de hectáreas.

Uno de los argumentos centrales a favor de la cacería regulada es la recuperación de especies que estuvieron al borde de la desaparición. Según especialistas, poblaciones de borrego cimarrón, venado bura y venado cola blanca se han restablecido gracias a los programas de manejo en ranchos cinegéticos.