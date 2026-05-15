A quienes una mañana sientan que levantarse les cuesta demasiado, J Balvin les hace una petición: “Escríbanme en Instagram y yo les respondo”.

El cantante colombiano conoce bien ese terreno. Ha hecho público su propio recorrido por episodios de ansiedad y depresión más allá de que su carrera lo haya puesto frente a Grammys, giras y estadios llenos.

La salud mental, considera, no es tanto un tema de imagen o metas, sino una condición que debe de atenderse con la misma seriedad que cualquier otro problema de salud.

“La salud mental no siempre tiene que ver con la fama. Hay niños que ya vienen con un desbalance químico, ansiedad o depresión. La gente debe saber que es una realidad química que hay que cuidar”, dice el artista en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su lucha por visibilizar la salud mental se hizo manifiesta en 2020, cuando contó que había pasado más de 60 días entre ansiedad y depresión en torno a la pandemia, hasta que buscó ayuda profesional, diagnóstico y medicamento.

Un año después, The boy from Medellín, documental estrenado en Prime Video, mostró ese lado en los días previos a su concierto de 2019 en Medellín, cuando las cámaras registraron sus crisis de ansiedad mientras se preparaba para cantar ante miles de fans.

Su compromiso con la estabilidad emocional escaló hasta el terreno empresarial con el lanzamiento de OYE, su propia aplicación de bienestar.

La plataforma busca que los usuarios procesen sus emociones a través de la creatividad y el movimiento, un reflejo de la filosofía que el cantante intenta aplicar en su propia carrera y en la conexión directa que mantiene con sus seguidores.

“Uno hace música para pasarla bien uno mismo, pero cuando la gente conecta, es magia. Mi mensaje para quienes lo pasan mal es que tengan paciencia, el sol alumbra para todos tarde o temprano”, afirma.

El cantante de 41 años reconoce que herramientas como la IA pueden ser un primer apoyo para quienes se sienten solos en su camino, aunque insiste en que hablar con personas cercanas y buscar ayuda profesional por distintas vías sigue siendo indispensable.

“Busquen ayuda, exprésense y no se queden con pensamientos negativos. No están solos”, enfatiza.

La Familia primero

La búsqueda de estabilidad también atraviesa su etapa como padre de Río, el hijo que tuvo con Valentina Ferrer. Para el cantante de “Mi gente”, el éxito ya no pasa sólo por los charts, sino por el tiempo en casa.

“Mi hijo me acompaña lo más que se puede en los viajes mientras empieza el colegio. Es una bendición tener un hijo tan hermoso y una pareja que me ha dado mucho balance”.

Esa idea de familia también cruza Omertà, su nuevo disco junto a Ryan Castro, ya disponible en plataformas. El título remite al código de silencio de la mafia siciliana, pero Balvin lo lleva a un terreno más personal.

El colombiano intenta estar presente, física o digitalmente, incluso en medio de giras y compromisos internacionales. Eso sí, hay fechas que no negocia.

“Es sagrado el cumpleaños de mi hijo. Se puede caer el mundo, pero yo tengo que estar con él”, sostiene.

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