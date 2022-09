Ingrid Coronado revela cómo impacta a sus hijos la información pública tras la muerte de Del Solar

Ingrid Coronado, exesposa del fallecido conductor Fernando Del Solar reveló cómo han impactado a sus hijos: Paolo y Luciano, las recientes noticias sobre su padre y los presuntos pleitos legales que estaría enfrentando la conductora de “Venga la alegría” con Ana Ferro, la viuda del argentino, por cuestiones de propiedades.

Hace algunos días se comenzó a especular que ambas podrían pelear por una herencia del presentador, específicamente una casa ubicada en Cuernavaca, en donde éste habría pasado sus últimos días junto a Ferro, pues el lugar está bajo el nombre de Coronado, por lo que algunas versiones señalaban que la maestra de yoga tendría que desalojar la propiedad si la presentadora así lo deseaba. Por otra parte se revelaron detalles del testamento, ya que Fernando habría supuestamente dividido su patrimonio en partes iguales, tanto para sus exesposas como para sus hijos.

Tras los diversos rumores, Ingrid aseguró a medios de comunicación que no tiene intenciones de iniciar ningún pleito legal: "Ni de fideicomiso, ni de sucesión, ni ningún trámite legal, yo estoy enfocada en mis hijos en qué ellos sanen sus heridas, y después de ese tiempo poder enfocarme en las demás cosas".

Coronado habla del impacto a sus hijos

En un encuentro con medios, la intérprete de “La ventanita” dijo: "No puedo evitar que les lleguen noticias malas. Desgraciadamente cuando les ha llegado a ellos sí les afecta y por eso creo que sería importante que los medios de comunicación de alguna manera tuvieran un compromiso, cuando se va a dar alguna información importante, para que por lo menos quienes vayan a atacar enseñen pruebas. Para evitar tener que explicarles, sobre todo cuando los afectados podrían ser los más pequeños".

De acuerdo con “People en español”, también contó que sus hijos le han cuestionado algunos datos que circulan en los medios.

"Algunas veces sí me han cuestionado. Trato de mantenerlos blindados de alguna manera. (Los reclamos) han sido en diferentes circunstancias, pero es bien importante que pensemos qué información es la que se maneja porque muchas veces no sabemos el impacto que puede tener en los demás".

La conductora reveló que lo más importante para ella en estos momentos son sus hijos además de su proceso de duelo tras la desaparición de Del Solar.

"Lo he dicho muchas veces, las personas actúan por como son, no por cómo eres tú. Es importante poner límites y estar con las personas que sumen porque tú no puedes cambiar a las personas" externó.

