El obispado de San Sebastián exige que se retiren las imágenes difundidas en redes sociales de la rapera dominicana Tokischa Altagracia, que aparece semidesnuda dentro de la basílica de Nuestra Señora del Coro. Se trata de escenas del cortometraje "NO MARGINE", dirigido por Karim Coppola.

La diócesis, que ya se ha dirigido a la productora, estudia si los hechos "pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica", según informó este miércoles en un comunicado.

El obispado recordó a la productora que en su momento le transmitió la negativa para la grabación.

También lamenta "profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos" que "resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y hieren la sensibilidad religiosa de los fieles".

Un lugar sagrado, según el derecho canónico

Argumenta que, según el derecho canónico, "en un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar".

La rapera dominicana Tokischa en el cortometraje "NO MARGINE", dirigido por Karim Coppola.

Ello no impide que, "en casos concretos y particulares", el obispo puede permitir otros usos, "siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar como conciertos o exposiciones".

El obispado recuerda que, en julio del año pasado, la productora le pidió permiso "para filmar una escena breve dentro de algún templo" de la diócesis de San Sebastián. Sería "un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar".

No obstante, tras analizar otros trabajos de la productora y de la artista, el obispado le comunicó que no autorizaba la grabación del proyecto en ninguno de los templos o ermitas de la diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en comunicación con los responsables de la basílica para este proyecto, "silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del obispado", detalla el comunicado.

Al conocer los hechos, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia judicial contra la rapera.

Tokischa en una iglesia de San Sebastián, España.

¿Qué dice la rapera Tokischa?

La rapera dominicana Tokischa compartió detalles sobre su participación en el cortometraje "NO MARGINE", dirigido por Karim Coppola, el cual fue grabado parcialmente en una iglesia de San Sebastián, España.

A través de sus redes sociales, la artista describió el proyecto como “una experiencia única”, destacó la carga de vulnerabilidad y significado de la historia, e invitó al público a verlo, ya que se encuentra disponible en YouTube.

Más allá del anuncio, Tokischa también abrió un espacio de reflexión sobre su visión espiritual, dejó clara su postura frente a la religión.

“Mi relación es con Dios, no con la religión”, expresó, al afirmar que concibe a Dios como una entidad que no juzga, que permite el aprendizaje a través de los errores y que representa un amor “puro e incondicional”.

En su mensaje, la intérprete profundizó en una idea de Dios como una presencia constante en la vida cotidiana, más allá de los espacios tradicionales de culto.

La rapera Tokischa en la basílica de Nuestra Señora del Coro.

Señaló que lo percibe en cada célula de su cuerpo, en la naturaleza, en la risa de los niños y en el corazón de las madres, cuestionando así la noción de que lo divino habita únicamente en las iglesias.

"Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia".

Con estas declaraciones, la cantante volvió a generar conversación en torno a sus posturas personales, que suelen acompañar su propuesta artística.

Tokischa Altagracia Peralta, conocida simplemente como Tokischa, es una rapera y compositora dominicana que se ha convertido en una de las figuras más disruptivas de la música urbana actual.

Su estilo mezcla géneros como el dembow dominicano, trap y reggaetón con letras explícitas y una estética irreverente que desafía las normas sociales.

*Con información de EFE.

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