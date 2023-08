En 2013 el nombre de Ian Watkins se convirtió en sinónimo de escándalo, luego de que el cantante y exvocalista de la banda Lostprophets fuera condenado a 29 años de prisión tras declararse culpable de 13 cargos de abuso a menores. Ahora, 10 años, el exrockero volvió a acaparar los titulares, luego de que se diera a conocer que fue apuñalado por tres reclusos.

Actualmente, Watkins cumple con su sentencia en la cárcel de la ciudad Wakefield, en Inglaterra, pero este pasado sábado fue trasladado al hospital tras ser gravemente herido en el cuello.

De acuerdo con información publicada por el diario británico "The Mirror", Ian se encontraba en su celda cuando fue tomado como rehén por tres sujetos, y aunque no ha mayor información al respecto se sabe que las autoridades ya han comenzado con las investigaciones para esclarecer los detalles: "la policía está investigando un incidente que tuvo lugar el sábado en la prisión de Wakefield, pero no pueden comentar más", señaló el medio.





Actualmente, Watkins cumple una condena de 29 años en prisión y seis de libertad condicional. Foto: The Guardian

Algunos otros portales, como "La Vanguardia", aseguran que el ataque contra Watkins pudo ser premeditado, ya que había recibido amenazas antes del incidente. Además, explicaron que para que los cuidadores de la prisión pudieran rescatarlo tuvieron que usar granadas aturdidoras y desorientar a los agresores.

El periódico "The Sun" reveló que la exestrella de rock se encuentra en el Leeds General Infirmary y aunque los doctores lograron estabilizarlo, su estado de salud es grave.

El cantante británico fue arrestado en septiembre de 20212, cuando se giró una orden en su contra por posesión de drogas; sin emabrgo durante una revisión que se hizo en su domicilio fueron incautados varios celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento en los que tenía "pruebas inquietantes de abuso infantil".

Antes de su arresto, Watkins poseía una exitosa carrera en la industria musical, junto con su banda vendió millones de discos alrededor del mundo y varias de sus canciones lograron posicionarse en los sitios más altos de las listas de popularidad.





