Hugo Catalán halló el amor en la pandemia

Hugo Catalán interpreta a un actor de películas de bajo presupuesto y con cierto nombre, a quien la vida le cambia durante la etapa fuerte de la enfermedad que detuvo al mundo durante 2020.

En esta etapa, encuentra el amor, todo como parte del nuevo filme de Julián Hernández, La huella de unos labios, donde el amor masculino es el eje central.

El actor de El juego de las llaves y Los ricos también lloran protagoniza el filme que está listo para llegar al público mexicano.

“Es sobre dos personas que se conocen en algún momento filmando una película, un videohome, y que tienen un intercambio de miradas, aunque uno de ellos no se da cuenta del otro. Posteriormente, al iniciar la pandemia y al estar encerrados, descubren que viven en edificios cercanos”, cuenta Hernández.

La cinta, coprotagonizada por Mauricio Rico, se filmó en dos etapas: febrero de 2022 y marzo pasado. Así que cuenta con algunas secuencias donde los personajes usan cubrebocas.

“Son pocas escenas, era para dar el contexto, como cuando pasan un filtro sanitario. Después en la película hay una intimidad aunque (los personajes) no se pueden ver; todo está en lo que construyen mientras imaginan la posibilidad de verse”, detalla el realizador.

Julián es considerado uno de los principales artífices del cine con temática gay en México desde Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás dejarás de ser amor (2003), ganadora del premio Teddy en la Berlinale, el cual obtendría también seis años después, con Rabioso sol, rabioso cielo.

Catalán y Hernández ya habían trabajado juntos en los largometrajes Yo soy la felicidad de este mundo y Rencor tatuado, ambas presentes en varios festivales.

La huella de unos labios tuvo función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia; continúa ahora con su corrida en certámenes fílmicos y con la idea de estrenarse comercialmente en México el año próximo.

El cine de Hernández siempre ha luchado porque sus películas lleguen a la pantalla grande nacional, pero todas han contado con distribuidor internacional.

“Luego parece que las cosas cambian (en la exhibición). Creo que no sólo me pasa a mí, sino a todas las películas que se alejan de las características que, dicen, pide el público, como la comedia ligera y el terror. Por fortuna las mías salen en el exterior, aunque me gustaría que se vieran más acá”.

En La huella de unos labios también actúan Giovanna Zacarías, Mauro González, César Romero “La Sissa”, Luis Vegas y Pocholito Tamayo. Es producida por Iliana Reyes y Roberto Fiesco.